В Новосибирской области новорожденная девочка умерла от коронавируса

Сегодня, 7 октября, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. Так. За последние сутки в регионе выявили 190 новых заболевших. Скончались еще 14 пациентов - мужчины в возрасте 49 лет, 54 года, 60 лет, 69 лет, 73 года, 75 лет, 83 года и женщины в возрасте 65 лет, 69 лет, 71 год, 74 года, 79 лет, 84 года. Также стало известною что среди умерших от коронавируса была новорожденная девочка. Ей не было и месяца. Она скончалась еще в сентябре, но результаты вскрытия появились только на днях. Всего в регионе от коронавируса умерли 3073 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2193 пациента, в том числе 37 детей.
В отделениях реанимации находятся 255 человек. На ИВЛ – 40 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2563252 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3652 обращения