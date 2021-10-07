Отец экс-полковника Захарченко потребовал вернуть налог за конфискованную квартиру

Отец арестованного Дмитрия Захарченко, которого обвинили в хищениях огромных сумм денег и получении взяток, решил вернуть себе выплаченный ранее налог на недвижимость, уплаченный за квартиру, которая на тот момент уже принадлежала государству.
Виктор Захарченко находится в заключении за растрату средств банка «МИА». Он вспомнил про потраченные зря 500 тысяч рублей за элитную недвижимость и машиноместо на Пречистенской набережной. Оказывается еще в 2017-м имущество стоимостью около 500 миллионов рублей ( по соседству с Николаем Басковым) обратили в пользу государства.
У семьи Захарченко были конфискованы 11 квартир, 16 машиномест, четыре автомобиля (два Mercedes и два Porsche), примерно девять миллиардов рублей в разной валюте и полукилограммовый слиток золота. Теперь Виктор решил вернуть себе часть денег от государство обратно, видимо совсем плохо со средствами стало у семьи Захарченко .