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Отец экс-полковника Захарченко потребовал вернуть налог за конфискованную квартиру

10:17:1710/7/2021Фото: Wikimedia Commons
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После конфискации 11 квартир и 9 млрд с деньгами в семье стало плохо.

Элитное жилье в центре Москвы изъято у семьи Захарченко

Отец арестованного Дмитрия Захарченко, которого обвинили в хищениях огромных сумм денег и получении взяток, решил вернуть себе выплаченный ранее налог на недвижимость, уплаченный за квартиру, которая на тот момент уже принадлежала государству.

Виктор Захарченко находится в заключении за растрату средств банка «МИА». Он вспомнил про потраченные зря 500 тысяч рублей за элитную недвижимость и машиноместо на Пречистенской набережной. Оказывается еще в 2017-м имущество стоимостью около 500 миллионов рублей  ( по соседству с Николаем Басковым) обратили в пользу государства.

У семьи Захарченко были конфискованы 11 квартир, 16 машиномест, четыре автомобиля (два Mercedes и два Porsche), примерно девять миллиардов рублей в разной валюте и полукилограммовый слиток золота. Теперь Виктор решил вернуть себе часть денег от государство обратно, видимо совсем плохо со средствами стало у семьи Захарченко .

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элитная недвижимостьналог на квартируизъятое жильеДмитрий Захарченко
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