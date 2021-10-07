Машу потеряли: в Новосибирской области мужчина встретил трех медведей на дороге

7 октября местные жители заметили трех медведей вблизи населенных пунктов. Компания появилась в северной части Колыванского района, на одной из дорог, соединяющей местные села.
Местный житель опубликовал фото лесных друзей в группе «Типичная Колывань». Автор отметил, что косолапые решили устроить пробежку — настолько быстро они от него скрылись. Однако, появление диких животных обеспокоило селян, так как звери опасные, тем более ходящие группой.
-Будете осторожны при посещении северной зоны! Особенно села Пихтовка, Королевка Пономаревка, — добавил сибиряк.
На место поспешили сотрудники госинспекции. Ведомство проверяет информацию, отметила пресс-секретарь министерства Рината Чуприна.