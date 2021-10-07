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07.10
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Бердск и Новосибирск ждет суровая зима в этом году

10:31:3510/7/2021Фото: Pixabay
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Рассказываем подробный прогноз погоды на предстоящие месяцы.

Новосибирцы, готовьте теплую одежду на зиму

Синоптики дали прогноз на зиму 2021-2022 года, сообщает ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ».

Специалисты пророчат температуру существенно ниже нормы не только в Новосибирской области, но и по всей Западной Сибири: в городах Омск, Кемерово, Томск и т.д. Среднее значение температур в декабре: морозы до -15,5 градуса. Такие же прогнозы ожидают и жителей Бердска.

А вот в январе температура ожидается выше климатической нормы. Но вздохнуть и отвлечься от холодов не получится. Теплее не станет: средняя температура -18,3 градуса.

Также в феврале средняя температура будет до -17,5 градуса. И это снова ниже климатической нормы.

Есть вероятность, что предварительные прогнозы синоптиков не оправдается. Но жителям области остается только надеяться.

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новосибирскпогодазимаБердск
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