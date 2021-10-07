Бердск и Новосибирск ждет суровая зима в этом году

Синоптики дали прогноз на зиму 2021-2022 года, сообщает ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ».
Специалисты пророчат температуру существенно ниже нормы не только в Новосибирской области, но и по всей Западной Сибири: в городах Омск, Кемерово, Томск и т.д. Среднее значение температур в декабре: морозы до -15,5 градуса. Такие же прогнозы ожидают и жителей Бердска.
А вот в январе температура ожидается выше климатической нормы. Но вздохнуть и отвлечься от холодов не получится. Теплее не станет: средняя температура -18,3 градуса.
Также в феврале средняя температура будет до -17,5 градуса. И это снова ниже климатической нормы.
Есть вероятность, что предварительные прогнозы синоптиков не оправдается. Но жителям области остается только надеяться.