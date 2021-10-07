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Путин не проставляется в день рождения, заявил пресс-секретарь президента Песков

11:12:0210/7/2021Фото: Кремлин.ру
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Традиции особым образом отмечать день рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября в Кремле нет.

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет

В Кремле заявили об отсутствии традиции "проставляться" в день рождения. Не делает это и президент РФ Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря, глава государства редко освобождает день от рабочих мероприятий.

Традиции особым образом отмечать день рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября в Кремле нет, сообщил в четверг Дмитрий Песков.

"Традиции проставляться нет. Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день", - ответил на вопрос журналистов Песков.

По его словам, члены Совета безопасности РФ "наверняка сегодня воспользуются совещанием, чтобы поздравить президента".

Подарки президент получит при личной встрече, а 7 октября  "сегодня будет по видеоконференцсвязи совещание", уточнил представитель Кремля.

Песков: Путин не проставляется на день рождения

"Курьер.Среда" сообщал, что 7 октября свой 69-й день рождения Владимир Путин проведет на работе, а вечером отметит личный праздник в кругу близких

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