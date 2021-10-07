Путин не проставляется в день рождения, заявил пресс-секретарь президента Песков

В Кремле заявили об отсутствии традиции "проставляться" в день рождения. Не делает это и президент РФ Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря, глава государства редко освобождает день от рабочих мероприятий.
Традиции особым образом отмечать день рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября в Кремле нет, сообщил в четверг Дмитрий Песков.
"Традиции проставляться нет. Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день", - ответил на вопрос журналистов Песков.
По его словам, члены Совета безопасности РФ "наверняка сегодня воспользуются совещанием, чтобы поздравить президента".
Подарки президент получит при личной встрече, а 7 октября "сегодня будет по видеоконференцсвязи совещание", уточнил представитель Кремля.
Песков: Путин не проставляется на день рождения
"Курьер.Среда" сообщал, что 7 октября свой 69-й день рождения Владимир Путин проведет на работе, а вечером отметит личный праздник в кругу близких