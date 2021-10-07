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Ответственность звезд за рекламу «пирамид» рассмотрит Госдума: Лидеры мнений несут ответственность

12:42:0810/7/2021
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При появлении первых судебных тяжб по этому поводу, публичные люди "начнут к этому относиться гораздо более осторожно", полагает Хинштейн.

мужчина
В ГД могут рассмотреть вопрос ответственности звезд за рекламу, заявил Александр Хинштейн

Вопрос о привлечении звезд шоу-бизнеса к ответственности за рекламу финансовых пирамид могут рассмотреть в Госдуме в ближайшее время. Инициатива принадлежит главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну из фракции "Единой России".

-Я не исключаю, что нам нужно подумать в этом направлении — здесь, очевидно, законодательство о рекламе — не совсем моя сфера деятельности, но тем не менее я готов, и я уверен, мои коллеги в Государственной Думе по профильному комитету готовы к такой работе, — цитирует депутата ТАСС.

По словам Хинштейна, участие знаменитостей в рекламе — это их работа, но, будучи лидерами мнений, "они тем самым принимают на себя определенные моральные обязательства за то, что рекламируемый ими продукт как минимум надлежащего качества и свойства".

-Потерпевшие от деятельности тех компаний, которые уже "грохнулись", и те, которые еще "грохнутся", в принципе имеют все основания, даже без изменения закона, обращаться в суд, требуя от амбассадоров, назовем их так, тех, кто торговал своим лицом, какой-то компенсации, - высказался парламентарий

При появлении первых судебных тяжб по этому поводу, публичные люди "начнут к этому относиться гораздо более осторожно", полагает Хинштейн.

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