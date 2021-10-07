Суд продлил арест сбившей на Mazda трех детей на "зебре" в Москве Валерии Башкировой до 24 марта 2022 года

Суд принял решение продлить арест для Валерии Башкировой, устроившей ДТП на пешеходном переходе, в котором погибли двое детей. Она пробудет в заключении до конца марта 2022 года.
Если девушка полностью признает своею вину и согласится на особый порядок, ей будет смягчено наказание, максимальное по ее уголовному делу — 7 лет.
- Суд с учетом позиции прокуратуры города Москвы продлил Валерии Башкировой срок содержания под стражей до 24 марта 2022 года и назначил судебное заседание по делу в общем порядке судебного разбирательства на 21 октября 2021 года, - говорится в сообщении в Тelegram-канале прокуратуры Москвы.
Как сообщал "Курьер.Среда", 16 июля в Солнцево произошло страшное ДТП — Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила семью с тремя детьми, двое из которых умерли в больнице. Младший из детей находился в тот момент коляске и получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сначала водителя отправили под домашний арест, но после того, как скончался второй ребенок, ее заключили под стражу.