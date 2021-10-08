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08.10
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Как выбрать занятие для своего ребенка в Бердске, если он не знает, что ему нравится?

6:56:0210/8/2021Фото: pixabay.com
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Это серьезный вопрос для родителей и детей. Изучите, что предлагают в городе: танцы, спорт или иностранный язык, кружки.

Какой бы вид спорта не был выбран, всегда начинают с легких и простых упражнений

«Век живи – век учись!», - говорил в свое время Сенека. «Ученье свет, а не ученье тьма», - продолжил мысль позже Суворов. Фразы этих известных людей остались популярными с тех времен и по сей день. Чтобы оставаться в жизненном потоке, шагать в ногу с трендами и быть в курсе новинок, человек должен узнавать свежую информацию или даже вовсе освоить какое-либо дело. Без саморазвития нельзя. Когда ничем не интересуешься становишься не только скучным для окружающих людей, но и перестаешь быть востребованным на работе. Избежать такой печальной судьбы можно с помощью дополнительного образования!

г. Бердск, ул. Островского, 122, т. 8-913-724-15-55

Детский центр «Мир маленького гения»
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Школа английского языка «High five»

г. Бердск, ул. Свердлова, 12

Школа английского языка «High five»
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Существует несколько видов дополнительного образования. К ним относятся повышение квалификации, профессиональная переподготовка, дополнительная квалификация, курсы, второе образование и образовательные услуги. Получить их можно как в специализированных учреждениях, так и записавшись в кружок или студию. Определиться с обращением в ту или иную организацию поможет текущая потребность.

Если отправляет на обучение работодатель, то следует рассмотреть профессиональные центры и курсы. В случае, когда просто хочется попробовать что-то новое, подойдут студии или кружки.

Какое дополнительное образование можно получить взрослому и ребенку в Бердске?

Первое, и самое актуальное, что будет полезно абсолютно любому человеку, и каждый сможет найти свою отдушину в этом – это, конечно же, спорт. Есть множество направлений, которые подойдут даже тем, у кого есть какие-либо медицинские противопоказания. Например, легкая и тяжелая атлетика, йога, водные, зимние и игровые виды спорта, единоборства, туризм и скалолазание.

Спортивный клуб "Акулы"

г. Бердск, ул. Котовского, 120, т. 8-913-465-23-91

Спортивный клуб "Акулы"
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Какой бы вид спорта не был выбран, всегда начинают с легких и простых упражнений, а затем уже погружают в само направление. Поэтому здесь можно стать как профессионалом в своей деятельности, так и переключиться на что-то другое. А может быть и вовсе совмещать несколько направлений.

Следующее, чем можно заняться, это изобретательное искусство. Сюда относится не только рисование, но и лепка, вышивание, вязание, крой и пошив. Такие занятия подойдут тем, кто хочет расслабиться после трудового дня или, освоив новое дело, открыть свой бизнес.

Танцы и пение могут сделать из ребенка будущую звезду эстрады

Артистичным и харизматичным личностям стоит обратить внимание на театральное искусство. Причем ходить в театральный кружок родитель может вместе с ребенком.

Танцевальный магазин "Nirvana Dance"

г. Бердск, ул. Ленина, 29/1, ТЦ «Европа», 2 этаж, т. 8-913-37-27-357 г. Новосибирск, ул. К.Маркса, 37/2, Метро Маркет, 3 этаж, т. 8-913-910-19-72 г. Новосибирск, пр. Димитрова (АРТ-СПОРТ), ЦУМ, 3 этаж, т. 8-913-458-77-25

Танцевальный магазин "Nirvana Dance"
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Театр танца «Эльдорадо»

г. Бердск, ул. Ленина, 89/9, т. 8-913-931-95-20

Театр танца «Эльдорадо»
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