Самый известный британский педофил Сидни Кук, 94 года, десятый раз просит об условно-досрочном освобождении его из тюрьмы

94-летний Сидни Кук был заключен в тюрьму в 1999 году за признание жестокого обращения с двумя братьями.
Кук, известный как «Шипящий Сид», был лидером большой банды педофилов.
Ему было приказано отсидеть минимум пять лет, прежде чем он получит право на освобождение.
Девять предыдущих апелляций Кука в Комиссию по условно-досрочному освобождению закончились неудачей.
Один из старейших заключенных Великобритании планирует новую попытку выйти из тюрьмы условно-досрочно, будучи осужденным за серию сексуальных нападений на двух молодых братьев.
94-летний Сидни Кук, отбывающий пожизненный срок в тюрьме, был заключен в тюрьму минимум на пять лет в 1999 году, но считался опасным для общества, поэтому не был освобожден, пишет dailymail.co.uk.
Комиссия по условно-досрочному освобождению отклонила девять предыдущих попыток освобождения.
Как сообщает The Mirror, его команда юристов будет утверждать, что он больше не представляет угрозы для общества из-за своего возраста и плохого здоровья.
Решение комиссии будет опубликовано позже в этом месяце.
Источник сказал: «Тот факт, что ему 94 года, не означает, что он больше не представляет опасности для общества. Вы все равно можете подвергаться риску независимо от возраста».
Кук, бывший рабочий ярмарки, был лидером банды педофилов, известной как «Грязная дюжина», причастных к целому ряду нераскрытых преступлений.
Кук, известный как «Шипящий Сид», был освобожден из тюрьмы в апреле 1999 года, отсидев девять лет за убийство 14-летнего Джейсона Свифта в 1985 году. Но после освобождения его сразу же взяли под стражу из соображений его же безопасности.
Но детективы, убежденные, что он несет ответственность за другие аналогичные нераскрытые преступления, держали его дело открытым.
Через несколько месяцев Кука обвинили в жестоком обращении с двумя братьями-подростками, с которыми он подружился, работая на ярмарочной площади более 30 лет назад. Его также обвинили в изнасиловании молодой женщины.
Совершив неожиданный шаг во время судебного процесса 1999 года в Королевском суде Манчестера, Кук внезапно изменил свое заявление о признании вины и признал десять правонарушений против молодых людей и впоследствии получил два пожизненных заключения.