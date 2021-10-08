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Некоторые собаки могут выучить до 12 новых названий игрушек за одну неделю и запомнить их не менее двух месяцев: список самых умных возглавляет бордер-колли

7:30:4510/7/2021,RYAN MORRISONФото: pixabay.com
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Бордер-колли и немецкие овчарки были одними из самых умных пород. Некоторые собаки могли запоминать до 100 названий предметов в течение двух месяцев.

В стае хитрых собак для ученых не стало сюрпризом, когда бордер-колли продемонстрировал отличные навыки памяти.

Бордер-колли и немецкие овчарки оказались среди наиболее умных пород, принявших участие в исследовании, посвященном изучению человеческого языка, пишет dailymail.co.uk.

Команда обнаружила, что не все собаки способны достичь такого уровня интеллекта, и лучшие из них выступили в рамках «Genius Dog Challenge», проведенного исследователями.

Команда из Венгрии потратила более двух лет на поиск по всему миру собак, которые выучили названия своих игрушек, и нашла всего шесть.
Автор исследования Шани Дрор из проекта Family Dog Project сказал, что уже было известно, что собаки могут выучивать слова, связанные с действиями, такие как `` сидеть '' или `` ложиться '', но очень немногие из них могут узнать настоящие названия предметов, а затем запомнить их на некоторое время. длительные периоды.

Умными щенками были: Макс из Венгрии, Гайя из Бразилии, Налани из Нидерландов, Скволл из Флориды, Виски из Норвегии и Рико из Испании.

Все они были допущены к участию в экспериментах после того, как доказали, что знают названия более 28 игрушек, а некоторым известно более 100.

Доктор Клаудиа Фугацца, возглавлявшая исследовательскую группу, сказала: «Эти одаренные собаки могут запоминать новые названия игрушек с поразительной скоростью.
«В нашем предыдущем исследовании мы обнаружили, что они могут выучить новое название игрушки, услышав его всего четыре раза, но при таком коротком воздействии у них не сформировалась долговременная память о нем».

В ходе исследования исследователи хотели раздвинуть границы своего таланта, поэтому они предложили владельцам научить своих собак названия шести, а затем 12 новых игрушек.

Исследователи сказали, что они были поражены каждым выступлением.

Г-жа Дрор сказала: «Оказалось, что для этих талантливых собак это не было большой проблемой. Они легко выучили от 11 до 12 игрушек».

Исследование не только показало, что некоторые одаренные собаки могут запоминать новые слова с поразительной скоростью, но и стандартизировало новый способ ведения науки.
Из-за ограничений Covid команде пришлось превратить каждый из домов владельца в лаборатории, попросив их установить две видеокамеры и подключиться к прямой трансляции, которая отслеживала поведение собак и владельцев.

«Когда мы поняли, что можем тестировать собак удаленно, мы решили провести эксперимент в домах людей по всему миру, транслировав тесты в прямом эфире на YouTube», - пояснила г-жа Дрор.

Сериал YouTube вскоре стал вирусным в социальных сетях: одно видео набрало в общей сложности 40 000 просмотров.

В стае хитрых собак для ученых не стало сюрпризом, когда бордер-колли продемонстрировал отличные навыки памяти.
«Изначально бордер-колли были выведены для работы в качестве пастушьих собак, поэтому большинство из них очень чувствительны и отзывчивы к поведению своих владельцев», - сказала г-жа Дрор.

Однако, хотя способность узнавать названия игрушек, по-видимому, более распространена среди бордер-колли, они обнаружили, что даже среди этой породы она встречается очень редко.

Более того, этот талант не уникален для этой породы. Мы постоянно ищем более одаренных собак », - написали авторы в журнале Royal Society Open Science.

Им удалось найти смышленую немецкую овчарку, пекинскую, мини-австралийскую овчарку и несколько собак смешанных пород.

Профессор Адам Миклоши, соавтор исследования, сказал: «Собаки - хорошие модели для изучения человеческого поведения по мере их развития и развития в человеческой среде».

«С этими талантливыми собаками у нас есть уникальная возможность изучить, как другие виды понимают человеческий язык и как изучение слов влияет на то, как мы думаем о мире», - добавил он.

«Одаренные собаки особенно интересны, потому что они показывают, что среди других видов есть особи, обладающие уникальными талантами.

«С помощью этих собак мы надеемся лучше понять факторы, способствующие развитию таланта».

Далее исследователи объяснили, что навыки, необходимые для запоминания названий объектов, очень редки у других видов.

«Изучая этих собак, мы можем не только лучше понимать собак, но и лучше понимать самих себя», - пояснили в команде.

Команда Genius Dog Challenge призывает владельцев собак, которые верят, что их собаки могут узнавать и запоминать несколько имен игрушек, связываться с ними.

Исследование было опубликовано сегодня в журнале Royal Society Open Science .

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