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Знаменитая горилла Ндакаси умерла на руках рейнджера, спасшего ее в детстве

7:00:3410/7/2021,ЛИИ СТАНФИЛДФото: Национальный парк Вирунга
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В парке заявили, что она умерла на руках своего смотрителя Андре Баумы, который заботился о ней с тех пор, как она осталась сиротой в детстве.

Ндакаси умерла на руках рейнджера, который спас ее в младенчестве. (Изображение: Национальный парк Вирунга)

Горилла, которая стала вирусной, когда она позировала для селфи с смотрителем парка, умерла.
Вчера национальный парк Вирунга объявил, что известная горная горилла Ндакаси скончалась в возрасте 14 лет после продолжительной болезни. В парке заявили, что она умерла на руках своего смотрителя Андре Баумы, который заботился о ней с тех пор, как она осталась сиротой в детстве.

Парк объявил печальную новость вместе с душераздирающим снимком Андре, обнимающего Ндакаси, когда она сделала последний вздох, пишет express.co.uk.

Эмоциональный пост гласит: «С искренней печалью Вирунга объявляет о смерти любимой осиротевшей горной гориллы, Ндакаси, которая более десяти лет находилась под опекой Паркового центра Сенквекве.

«Вечером 26 сентября, после продолжительной болезни, в результате которой ее состояние резко ухудшилось, Ндакаси сделала последний вздох в любящих объятиях своего опекуна и друга на всю жизнь Андре Баумы».
Ндакаси был найден в 2007 году в Демократической Республике Конго. Ей было всего два месяца, и ее нашли цепляющейся за безжизненное тело своей матери после того, как ее застрелили вооруженные ополченцы.

Ндакаси был доставлен в национальный парк Вирунга и представлен Андре, который ухаживал за ней и заботился о ней как о своей собственной.

От всего сердца Андре сказал: «Для меня было честью поддерживать такое любящее существо и заботиться о нем, особенно учитывая травму, которую Ндакаси перенес в очень молодом возрасте.

«Я горжусь тем, что назвал Ндакаши своим другом. Я любил ее как ребенка, и ее жизнерадостный характер заставлял меня улыбаться каждый раз, когда я общался с ней. Все мы в Вирунге будем скучать по ней, но мы всегда благодарны за то богатство, которое Ндакаши принес в нашу жизнь».

Ндакаси стала вирусной, когда она позировала с Андре и другой гориллой. (Изображение: Национальный парк Вирунга)

Ндакаси обрела известность в 2019 году, когда она позировала для селфи вместе с другой осиротевшей горной гориллой по имени Матабиши. Они оба стояли на двух ногах позади Андре и надували грудь.

С момента объявления новости тысячи людей выразили соболезнования.

Один пользователь сказал: «Мне так жаль слышать твои трагические новости о потере Ндакаси. Большое спасибо, Андре, за то, что заботился о ней и так сильно любил ее. Ты ангел».

Другой прокомментировал: «Больше, чем дружба. Любовь. Многие будут скучать по ней. Мои искренние соболезнования».

Третий повторил: «Мне очень жаль. Я рада, что у нее был человек, который утешил ее.

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