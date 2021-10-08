С какими странами открыты границы на осенние и новогодние каникулы в 2021-2022 годах для россиян

Планировать отдых за границей часто приходится заранее – требуется покупка билетов и бронирование гостиничных номеров. И если раньше можно было найти «горящий» тур за сутки до отпуска, то сейчас наоборот – эпидемия коронавируса может закрыть желанную страну в самый последний момент.
Последние месяцы 2021-го по популярности отпусков уступают летнему сезону. Но остаётся немало россиян, желающих провести самый хмурый период года за границей. Ещё больше туристов рассчитывают на путешествие в новогодние каникулы.
Принимать российских туристов сейчас готовы 50 государств. Информация об условиях въезда в страны постоянно обновляется в таблице Ассоциации туроператоров России. Приводим актуальные на начало октября варианты отдыха и напоминаем: 4-я волна коронавируса может их изменить.
Проще простого
Легче всего попасть россиянину в Абхазию и Доминикану: эти страны не требуют ни сертификата о вакцинации, ни тестирования на коронавирус при въезде. Риски заразиться соответствующие. И если в Абхазии будет лишь немного теплее, чем на родине, то Доминиканская республика порадует туриста летней жарой и тёплым морем.
По сертификату
Пройденная вакцинация «Спутником» открывает перед русским туристом немало стран СНГ: Белоруссию, Албанию, Армению, Грузию, Таджикистан, Молдову и Азербайджан. Для привитых, желающих более «европейского» отдыха, пока имеются Черногория, Эстония, Хорватия, Болгария, Словения, Венгрия и Македония. Спрятаться от холодов сертификат поможет на Кипре, в Турции, Марокко, Маврикии, Египте, Джибути, Шри-Ланке, Иордании, Катаре, Португалии и Чили. Все перечисленные государства позволяют заменить документ о вакцинации свежим отрицательным ПЦР-тестом.
По результату ПЦР
Вне зависимости от наличия прививки, тестирование потребуется россиянам для визита на Кубу, Мальдивы, Сейшелы, Багамы, в Эфиопию, Бразилию, Ливан, ЮАР, Узбекистан, Тунис, Венесуэлу, Бахрейн, США, Сербию, Перу, Мексику, Эмираты, Кению, Ирландию, Казахстан, Грецию, Австрию и Андорру. Большинство из них требуют заблаговременного оформления визы и заполнения анкеты.
В ожидании
До ноября авиасообщение России с Танзанией прервано, но с большой вероятностью его скоро восстановят. Это подарит возможность встретить новый 2022 год в экзотической обстановке.