Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирск экстренно выехали водолазы Бердска на поиски троих затонувших в карьере на ул. Немировича-Данченко

4:03:1710/8/2021,Алина БуроваФото: ГУ МЧС по Новосибирской области
0

Глубина карьера более 20 метров. В вечернее время на него часто приходят студенты, чьи общежития расположены неподалеку.

Спасатели ищут утонувших

Бердские спасатели отправились на поиски троих затонувших в новосибирском карьере на ул. Немировича-Данченко. Об этом «Курьер Среда» рассказал начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.

- Спасатели уехали сегодня утром в Новосибирск на поиски утонувших. Работать будут с подводной камерой,- сообщил Николай Егорович 8 октября.

Как стало известно, люди затонули еще в сентябре. Спасатели Бердска и Новосибирска ранее уже проводили осмотр, но к результатам он не привел. Заявка на выезд поступила повторно. Глубина в карьере на ул. Немировича-Данченко, как сообщил Николай Ярманов, более 20 метров.

Отметим, что карьер о котором идет речь, называют "озером грез". Он находится на остановке "Издательство Советская Сибирь". В вечернее время на него часто приходят студенты, чьи общежития расположены неподалеку.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
происшествияпоискивыездспасатели
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Из-за чего люди могли затонуть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Москве студентку Башкирову могут отправить в колонию на 7 лет за троих сбитых детей
4:17:48 10/8/2021
В Москве студентку Башкирову могут отправить в колонию на 7 лет за троих сбитых детей
БердскВ Новосибирск экстренно выехала водолазы Бердска на поиски троих затонувших в карьере на ул. Немировича-Данченко
4:03:17 10/8/2021
В Новосибирск экстренно выехала водолазы Бердска на поиски троих затонувших в карьере на ул. Немировича-Данченко
Можно ли 9 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
4:00:30 10/8/2021
Можно ли 9 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
Что будет в 2022 году: главные предсказания известных провидцев и пророков о событиях нового года
3:52:15 10/8/2021
Что будет в 2022 году: главные предсказания известных провидцев и пророков о событиях нового года
С какими странами открыты границы на осенние и новогодние каникулы в 2021-2022 годах для россиян
3:50:15 10/8/2021
С какими странами открыты границы на осенние и новогодние каникулы в 2021-2022 годах для россиян
Симптомы простуды, гриппа и коронавируса: главные отличия в эпоху пандемии
3:49:06 10/8/2021
Симптомы простуды, гриппа и коронавируса: главные отличия в эпоху пандемии
В Новосибирске аноним угрожал взорвать торговый центр, если его друга не освободят из тюрьмы
3:48:34 10/8/2021
В Новосибирске аноним угрожал взорвать торговый центр, если его друга не освободят из тюрьмы
БердскВ Бердске начмед Рэм Волков рассказал о готовности ЦГБ к четвертой волне коронавируса: Госпиталь готов развернуть 180 коек для зараженных
3:39:01 10/8/2021
В Бердске начмед Рэм Волков рассказал о готовности ЦГБ к четвертой волне коронавируса: Госпиталь готов развернуть 180 коек для зараженных
В Красноярской области труп пенсионерки нашли у соседей в зарытом колодце
3:32:36 10/8/2021
В Красноярской области труп пенсионерки нашли у соседей в зарытом колодце
9 октября – Покровская Родительская суббота: как по-церковному правильно понимать усопших, что запрещено делать живым, какую молитву читать
3:30:05 10/8/2021
9 октября – Покровская Родительская суббота: как по-церковному правильно понимать усопших, что запрещено делать живым, какую молитву читать