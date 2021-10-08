В Новосибирск экстренно выехали водолазы Бердска на поиски троих затонувших в карьере на ул. Немировича-Данченко

Бердские спасатели отправились на поиски троих затонувших в новосибирском карьере на ул. Немировича-Данченко. Об этом «Курьер Среда» рассказал начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.
- Спасатели уехали сегодня утром в Новосибирск на поиски утонувших. Работать будут с подводной камерой,- сообщил Николай Егорович 8 октября.
Как стало известно, люди затонули еще в сентябре. Спасатели Бердска и Новосибирска ранее уже проводили осмотр, но к результатам он не привел. Заявка на выезд поступила повторно. Глубина в карьере на ул. Немировича-Данченко, как сообщил Николай Ярманов, более 20 метров.
Отметим, что карьер о котором идет речь, называют "озером грез". Он находится на остановке "Издательство Советская Сибирь". В вечернее время на него часто приходят студенты, чьи общежития расположены неподалеку.