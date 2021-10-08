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08.10
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Модель Анастасия Решетова официально заявила, что приняла ислам

6:23:1710/8/2021Фото: Инстаграм volkonskaya.reshetova
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Признание случилось во время прямого эфира в ее инстаграм-профиле.

Анастасия Решетова


Анастасия Решетова еще раньше начала подогревать слухи фанатов о том, что она сменила вероисповедание, выкладывая фотографии и рассуждая на тему религии. И до недавнего времени никаких официальных заявлений не давала. Но все изменилось после прямого эфира девушки, где ее поклонники завалили вопросами по поводу веры. 25-летняя блогерша не выдержала:
- Да, я не говорила об этом. Считаю, что это нужно обсуждать с самыми близкими сердцу людьми.

Что привело ее к такому решению, девушка умалчивает.




Многие пользователи сети считают, что все это из-за новых романов бывшей Тимати. Ей приписывают романы то с влиятельным арабским шейхом, то с чеченским бизнесменом, которые задаривают ее цветами и подарками. Однако ранее модель опровергала информацию о новом романе:

- Я стала мусульманкой не из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне.

Напомним, модель два года назад рассталась с рэпером Тимати, несмотря на рождение общего сына Ратмира. Пара разъехалась, но музыкант всячески поддерживает бывшую и часто встречается с ребенком.
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