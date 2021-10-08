В Бердске иномарка сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Сегодня утром, 8 октября, ДТП с пострадавшей произошло на ул. Островского в Бердске, сообщает областное ГИБДД. Под колёса иномарки «Тойоты Короллы» попала девушка-подросток.
Как сообщает ведомство, 54-летний водитель автомобиля двигался по ул. Островского со стороны ул. Ушакова в сторону ул. Суворова. В районе дома №49 он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре».
В результате ДТП девушка получила травмы. Диагноз уточняется.
Отметим, специалисты утверждают, что водитель был трезвым. Предварительно ГИБДД усматривает нарушения и со стороны пешехода, и со стороны водителя.