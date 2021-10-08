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В Бердске иномарка сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

8:21:1110/8/2021Фото: Pixabay
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По предварительным данным, ПДД нарушили как девушка, так и водитель.

Девушка с немногочисленными травмами находится в больнице

Сегодня утром, 8 октября, ДТП с пострадавшей произошло на ул. Островского в Бердске, сообщает областное ГИБДД. Под колёса иномарки «Тойоты Короллы» попала девушка-подросток.

Как сообщает ведомство, 54-летний водитель автомобиля двигался по ул. Островского со стороны ул. Ушакова в сторону ул. Суворова. В районе дома №49 он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

В результате ДТП девушка получила травмы. Диагноз уточняется.

Отметим, специалисты утверждают, что водитель был трезвым. Предварительно ГИБДД усматривает нарушения и со стороны пешехода, и со стороны водителя.

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пострадавшиеБердскДТПавария
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