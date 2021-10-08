Болезнь Альцгеймера и коронавирус имеют общий генетический фактор риска

Антивирусный ген, который влияет на риск как болезни Альцгеймера, так и тяжелого COVID-19, был идентифицирован исследовательской группой под руководством UCL.
По оценкам исследователей, один генетический вариант гена OAS1 увеличивает риск болезни Альцгеймера примерно на 3-6% в популяции в целом, в то время как родственные варианты одного и того же гена увеличивают вероятность тяжелых исходов COVID-19, пишет medicalxpress.com.
Результаты, опубликованные в Brain , могут открыть дверь для новых целей для разработки лекарств или отслеживания прогрессирования любого заболевания и предполагают, что разработанные методы лечения могут использоваться для обоих состояний. Результаты также имеют потенциальную пользу при других связанных инфекционных состояниях и деменциях.
Ведущий автор доктор Дервис Салих (Институт неврологии UCL Queen Square и Британский научно-исследовательский институт деменции при UCL) сказал: «Хотя болезнь Альцгеймера в первую очередь характеризуется вредным накоплением амилоидного белка и клубками в головном мозге, существует также обширное воспаление в мозг, который подчеркивает важность иммунной системы при болезни Альцгеймера. Мы обнаружили, что одни и те же изменения иммунной системы могут происходить как при болезни Альцгеймера, так и при COVID-19.
«У пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 также могут наблюдаться воспалительные изменения в головном мозге. Здесь мы идентифицировали ген, который может способствовать усиленному иммунному ответу, увеличивая риски как болезни Альцгеймера, так и COVID-19».
При проведении исследования группа исследователей стремилась опираться на свою предыдущую работу, в ходе которой были обнаружены доказательства из большого набора данных о геномах человека, чтобы предположить связь между геном OAS1 и болезнью Альцгеймера.
Ген OAS1 экспрессируется в микроглии, типе иммунных клеток, составляющих около 10% всех клеток головного мозга. Изучая связь гена с болезнью Альцгеймера, они секвенировали генетические данные 2547 человек, половина из которых страдала болезнью Альцгеймера. Они обнаружили, что люди с определенной вариацией, называемой rs1131454, гена OAS1 с большей вероятностью болеют болезнью Альцгеймера, что увеличивает исходный риск болезни Альцгеймера у носителей примерно на 11-22%. Выявленный новый вариант является обычным явлением, поскольку считается, что он является носителем чуть более половины европейцев, и он оказывает большее влияние на риск болезни Альцгеймера, чем несколько известных генов риска.
Их результаты добавляют OAS1, антивирусный ген, к списку десятков генов, которые, как известно, влияют на риск развития болезни Альцгеймера у человека.
Исследователи исследовали четыре варианта гена OAS1 , каждый из которых подавляет его экспрессию (активность). Они обнаружили, что варианты, повышающие риск болезни Альцгеймера, связаны (наследуются вместе) с вариантами OAS1, которые, как недавно было обнаружено, увеличивают базовый риск необходимости интенсивной терапии COVID-19 на целых 20%.
В рамках того же исследования в иммунных клетках, обработанных для имитации эффектов COVID-19, исследователи обнаружили, что ген контролирует, сколько иммунных клеток организма выделяют провоспалительные белки. Они обнаружили, что клетки микроглии, в которых ген был экспрессирован более слабо, имели преувеличенный ответ на повреждение тканей, вызывая то, что они называют «цитокиновым штормом», что приводит к аутоиммунному состоянию, при котором организм атакует само себя.
Активность OAS1 меняется с возрастом, поэтому дальнейшие исследования генетической сети могут помочь понять, почему пожилые люди более уязвимы к болезни Альцгеймера, COVID-19 и другим связанным заболеваниям.
Кандидат наук. студент Naciye Magusali (UK институт Деменция исследований в UCL) сказал: «Наши данные свидетельствуют о том, что некоторые люди , возможно, повышенную восприимчивость к обоим Альцгеймера болезни и тяжелой COVID-19, независимо от их возраста, так как некоторые из наших иммунных клеток , по- видимому, участвовать общий молекулярный механизм при обоих заболеваниях ».
После вспышки пандемии COVID-19 исследователи из британского научно-исследовательского института деменции при UCL сосредоточили свое внимание на изучении долгосрочных неврологических последствий вируса. Используя биомаркеры, обнаруженные в крови и жидкости, окружающей центральную нервную систему, они стремятся отслеживать нейровоспаление и повреждение нейронов.
Доктор Салих сказал: «Если бы мы могли разработать простой способ тестирования этих генетических вариантов, когда кто-то дал положительный результат на COVID-19, тогда можно было бы определить, кто подвергается большему риску необходимости в неотложной помощи, но есть гораздо больше. Мы надеемся, что наши исследования помогут разработать анализ крови, чтобы определить, подвержен ли кто-то риску развития болезни Альцгеймера, прежде чем у них появятся проблемы с памятью.
«Мы также продолжаем исследовать, что происходит, когда эта иммунная сеть активируется в ответ на инфекцию, такую как COVID-19, чтобы увидеть, приводит ли она к каким-либо долговременным последствиям или уязвимостям, или для понимания иммунного ответа мозга на COVID-19, с участием гена OAS1 , может помочь объяснить некоторые неврологические эффекты COVID-19».