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08.10
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В России новый рекорд по смертности от коронавируса

9:24:1310/8/2021Фото: Pixabay
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Также выявили больше 27 тысяч новых зараженных.

Всего в России было выявлено 7 717 356
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 12 человек за сутки 8 октября

В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 12 человек за сутки 8 октябряВ Бердске начмед Рэм Волков рассказал о готовности ЦГБ к четвертой волне коронавируса: Госпиталь готов развернуть 180 коек для зараженныхЕщё 3 новости

На 8 октября на территории России зарегистрировано еще 27 246 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Из всех выявленных заболевших 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 936 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 566 человек.

Отметим, больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и Московской области (1490).

Добавим, что в общей сумме в России было выявлено 7 717 356. За весь период зафиксировано 214 485 летальных исходов, выздоровели 6 819 796 человек.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в стране не планируют вводить новые меры на федеральном уровне по стимулированию вакцинации от коронавируса. При этом он отметил, что власти регионов могут сами принимать соответствующие решения согласно особым полномочиям, которые были им предоставлены на фоне пандемии, чтобы «выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения».

Также Песков подчеркнул, что введение локдауна в связи с распространением коронавируса — это нежелательный сценарий для любого из регионов России.

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