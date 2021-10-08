В Бердске стая злобных собак затравила 60-летних мужчин и маленьких детей в поселке Боровом

Огромная свора собак изрядно пугает жителей поселка Боровой Бердска.
Как рассказала редакции «Курьер Среда» Лариса Ф., данная проблема давно наблюдается в их поселке. По словам Ларисы, собаки обитают около автобусной остановки. Боятся их даже взрослые люди.
- У нас это постоянно. Собаки собираются кучами и ходят. У меня муж 60 лет убирает дороги с 4 утра, так он выходит и смотрит, как ему до машины добежать. Если они накинутся, то это будет вообще нечто,- сообщила Лариса.
По словам жительницы Борового, в поселке есть и большое количество детей. Мамы вынуждены вести их за ручку в школу.
- Моя взрослая дочь, когда стояла на остановке, чтобы уехать, тоже боялась. Сейчас собак стало больше. Там есть, как псы с ошейниками, так и без них,- отметила бердчанка 8 октября.
В отсутствии поступления письменных жалоб в АТИ на собак в поселке Боровом, редакцию заверил Павел Дятлов. Как упомянул Павел Викторович, та информация, которая поступает с требованием по отлову собак, АТИ направляет в управление УЦЖКХ. Лучшим вариантом является, когда жители по таким вопросам сразу обращаются в управление ЖКХ.
- УЖКХ на эти цели выделяются средства. Управление заключает договор с подрядной организацией, которая производит отлов и направляет животных в приют "Надежда", то есть на стерилизацию. Они в "Надежде" какое-то время содержатся, стерилизуются, чипируются и выпускаются обратно в природную среду,- рассказал Дятлов.
Как выяснил «Курьер Среда», законодательство построено именно таким образом, однако есть вероятность того, что животное останется и в приюте. Кроме того, стало известно, что если горожане по каким-либо причинам не доверяют управлению ЖКХ, то они могут обозначить данную проблему главе города и подать заявление в общественную приемную. Соответствующие меры могут быть приняты и после огласки ситуации в СМИ.