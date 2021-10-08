Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Саратове местный житель изнасиловал собственную 12-летнюю дочь

11:05:5410/8/2021Фото: Pixabay
0

57-летнего мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Теперь девочке ничего не угрожает

На 8 октября стало известно, что 57-летнего отца девочки лишили свободы на 15 лет. Отметим, действия мужчины были пресечены благодаря вниманию горожан, которые вечером 21 августа 2020 года заметили, как саратовец фотографировал обнаженную дочь на пляже «Городские пески». Один из очевидцев вызвал сотрудников правоохранительных органов, злоумышленника задержали.

Против извращенца завели уголовное дело, в ходе расследования которого было установлено, что в период с апреля 2019-го по август 2020 года саратовец неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери 2009 года рождения, а в июле 2021-го он изнасиловал девочку.

Также в ходе расследования на компьютере мужчины были найдены фото- и видеоматериалы с изображением малолетней потерпевшей, достоверно подтверждающие преступные деяния педофила.

Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил саратовца к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
изнасилованиенаказаниесудинцест
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какое наказание заслуживает такой "отец"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Саратове местный житель изнасиловал собственную 12-летнюю дочь
11:05:54 10/8/2021
В Саратове местный житель изнасиловал собственную 12-летнюю дочь
Гороскоп для всех знаков зодиака на Новый 2022 год
11:00:47 10/8/2021
Гороскоп для всех знаков зодиака на Новый 2022 год
Бердск10-километровая пробка стоит на Бердском шоссе до Бердска из-за ремонта дороги
10:57:15 10/8/2021
10-километровая пробка стоит на Бердском шоссе до Бердска из-за ремонта дороги
В Выборге мужчина зарезал родителей и убил собаку гирей в попытке изгнать из них бесов
10:47:57 10/8/2021
В Выборге мужчина зарезал родителей и убил собаку гирей в попытке изгнать из них бесов
В России вырастет цена на капитальный ремонт в жилых домах
10:33:24 10/8/2021
В России вырастет цена на капитальный ремонт в жилых домах
БердскВ Бердске стая злобных собак затравила 60-летних мужчин и маленьких детей в поселке Боровом
10:27:44 10/8/2021
В Бердске стая злобных собак затравила 60-летних мужчин и маленьких детей в поселке Боровом
В Новосибирской области мужчина забил до смерти жену в день свадьбы. Расследование дела завершено
10:15:11 10/8/2021
В Новосибирской области мужчина забил до смерти жену в день свадьбы. Расследование дела завершено
Индексация пенсий работающим пенсионерам 2022: Какие прогнозы для россиян и три сценария возврата «замороженных» денег от правительства
10:03:56 10/8/2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам 2022: Какие прогнозы для россиян и три сценария возврата «замороженных» денег от правительства
В России главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре 2021
9:56:28 10/8/2021
В России главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в октябре 2021
В Новосибирской области при пожаре в частном доме заживо сгорел мужчина
9:38:16 10/8/2021
В Новосибирской области при пожаре в частном доме заживо сгорел мужчина