В Саратове местный житель изнасиловал собственную 12-летнюю дочь

На 8 октября стало известно, что 57-летнего отца девочки лишили свободы на 15 лет. Отметим, действия мужчины были пресечены благодаря вниманию горожан, которые вечером 21 августа 2020 года заметили, как саратовец фотографировал обнаженную дочь на пляже «Городские пески». Один из очевидцев вызвал сотрудников правоохранительных органов, злоумышленника задержали.
Против извращенца завели уголовное дело, в ходе расследования которого было установлено, что в период с апреля 2019-го по август 2020 года саратовец неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери 2009 года рождения, а в июле 2021-го он изнасиловал девочку.
Также в ходе расследования на компьютере мужчины были найдены фото- и видеоматериалы с изображением малолетней потерпевшей, достоверно подтверждающие преступные деяния педофила.
Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил саратовца к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Об этом сообщает региональное СУ СК России.