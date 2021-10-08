Собянин выплатит жестоко избитому в метро москвичу 2 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в больнице жестоко избитого в столичном метро Романа Ковалева. Градоначальник высказал пациенту слова благодарности за то, что тот заступился за девушку, и пообещал ему финансовую помощь.
"Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей", - написал Собянин на своей страничке во "ВКонтакте".
Кроме того, мэр поблагодарил пассажирку, которая быстро вызвала полицию, машиниста, дежурную по станцию и полицейских за быструю реакцию на действия хулиганов.
Как сообщал "Курьер.Среда",Ковалева избили 4 сентября в поезде, который следовал от станции "Измайловская" Арбатско-Покровской линии метро к "Первомайской". По словам очевидцев, девушка сделала замечание за мат троим пьяным пассажирам, они стали ее задирать, Ковалев за нее заступился, и его зверски избили. В соцсетях появилась видеозапись избиения.
Подозреваемых задержали на выходе со станции "Первомайская". При этом хулиганы оказали активное сопротивление, один даже достал нож. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, дело из полиции забрал Следственный комитет и переквалифицировал по статье о покушении на убийство. Все трое арестованы.
Ковалев получил травмы головы, у него двойной перелом носа, ему предстоит операция. В посте в инстаграме он выразил опасение, что не сможет скоро вернуться на работу.
Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что представит к награде Ковалева за отважный поступок.