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Азиза сомневается в смерти жены Прохора Шаляпина: Певица видит ее среди живых

2:20:4810/8/2021Фото: @azizamuhamedova
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Певица подключила свои способности, которыми она, по ее мнению, обладает, и обнаружила, что Дэвис жива, а ее молодой муж не знает об этом.

Азиза не видит жену Шаляпина среди мертвых, поэтому та жива - считает певица

Таинственная смерть жены Прохора Шаляпина не дает покоя никому среди тусовки шоу-бизнеса. Рассказы артиста о гибели супруги-миллионерши и ее таинственной кремации не внушают доверия.

Азиза рассказала, что очень хорошо понимает Прохора, который всегда мечтал удачно жениться и разбогатеть. Но когда она услышала, что после его свадьбы с Татьяной Клаудией Дэвис та умерла через очень короткое время, то сразу заподозрила неладное. Она сказала своему мужу:

 «Это уже запредельно!». Александр у меня спросил: «А почему ты думаешь, что этого не может быть? А вдруг на самом деле случилась трагедия?», - делится Азиза.

Певица заявила, что у нее есть дар ясновидения и она может видеть тех, что находится среди мертвых, но Татьяны там нет, заявила Азиза.

Она считает, что Прохор и сам не в курсе всего происходящего, она думает, что артиста просто обманули. Татьяна Дэвис "продолжает ходить привычными тропами по любимым магазинам", рассказала Азиза для "Собеседника".

Ранее в смерти Дэвис усомнилась певицы Наталья Штурм. По ее мнению, молодожены могли инсценировать смерть, чтобы жене уйти от долгов.

Кроме того, звезды подвергли сомнению возраст Татьяны Клаудии Дэвис. Многие считают, что ей не 42 года, как преподносится, а под 60.

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