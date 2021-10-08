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ПФР разъяснил условия индексации пенсий и пособий в 2022 году жителями Бердска и Новосибирской области

2:46:2010/8/2021Фото: Pixabay
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Во время прямой линии с приемной губернатора жители региона задавали вопросы о пенсии и других выплатах и получили ответы.

Кому сколько положено денег - ответили специалисты пенсионерам

В общественной приемной губернатора Новосибирской области была проведена «прямая линия», во время которой граждане, живущие в регионе, смогли узнать ответы на вопросы. Они касались назначения и выплаты пенсий, ежемесячных денежных пособий и других социальных выплат, положенных гражданам пенсионного возраста.

Более всего жителей Новосибирской области, в том числе Бердска, продолжают интересовать правила и срока индексации пенсий. Граждане, получающие пенсии по старости и социальные задавали вопросы: как будет происходить индексация их выплат.

- Ежегодная индексация страховой пенсии, как и процентный коэффициент ее роста, прописаны в Федеральном законе до 2024 года. Так, с первого января 2022 года запланирована индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Страховые пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) будут проиндексированы на 5,9%, а общеустановленная фиксированная выплата к страховой пенсии составит 6 401 рубля 10 копеек в месяц. При этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии, разъяснили в отделении Пенсионного фонда Новосибирской области.

Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению ежегодно индексируются с апреля. В 2021 году они были увеличены на 3,4 % с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Коэффициент индексации утверждается соответствующим постановлением правительства РФ и будет известен только в будущем году, сообщили в региональном правительстве 8 октября.

С 1 февраля 2022 года пройдет индексация ежемесячных выплат и набора соцуслуг для федеральных льготников. В текущем году рост составил 4,9%.

- Также с 1 августа в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии работающим пенсионерам (получателям страховой пенсии по старости и по инвалидности), за которых работодатели уплачивали страховые взносы за прошедший год. Еще в августе производится корректировка размеров выплат из средств пенсионных накоплений. Это касается тех граждан, которым установлена единовременная, срочная пенсионная выплата или накопительная пенсия, выплачиваемая пожизненно. Результаты корректировки зависят от поступления на лицевые счета граждан средств пенсионных накоплений, которые ранее не были учтены (например, появились вновь) и от результатов их инвестирования, - отметили в пресс-службе правительства.

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