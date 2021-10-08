Балкон рухнул с матерью и дочерью в Вольске: СК возбудил уголовное дело

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после инцидента с балконом. В одном из домов Вольска обрушился балкон, когда на нем находились две женщины, сообщили 8 октября в региональном управлении СКР.
По данным следствия, в июне 2021 года в результате невыполнения правлением ТСЖ своих обязанностей, произошло обрушение балконной плиты одной из квартир.
«В этот момент на балконе находились 57–летняя женщина и 32–летняя дочь. Обе были госпитализированы», - рассказали в Следственном комитете.
Все обстоятельства, а также причастные к ЧП, устанавливаются. Ответственные лица ТСЖ стали фигурантами уголовного дела.
Инцидент произошел днем 28 июня в поселке Тополевый. Как считает следствие, ТСЖ не исполняло своих обязанностей по содержанию дома, из-за чело обрушился балкон на втором этаже. В результате падения старшей женщине причинен тяжкий вред ее здоровью. У второй ссадины и ушибы головы.