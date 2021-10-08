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Балкон рухнул с матерью и дочерью в Вольске: СК возбудил уголовное дело

3:50:0610/8/2021
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В результате падения старшей женщине причинен тяжкий вред ее здоровью. У второй ссадины и ушибы головы. Руководство ТСЖ стало фигурантом дела.

Уголовное дело завели в Вольске, где балкон обрушился под двумя женщинами

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после инцидента с балконом. В одном из домов Вольска обрушился балкон, когда на нем находились две женщины, сообщили 8 октября в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в июне 2021 года в результате невыполнения правлением ТСЖ своих обязанностей, произошло обрушение балконной плиты одной из квартир.

«В этот момент на балконе находились 57–летняя женщина и 32–летняя дочь. Обе были госпитализированы», - рассказали в Следственном комитете.

Все обстоятельства, а также причастные к ЧП, устанавливаются. Ответственные лица ТСЖ стали фигурантами уголовного дела.

Инцидент произошел днем 28 июня в поселке Тополевый. Как считает следствие, ТСЖ не исполняло своих обязанностей по содержанию дома, из-за чело обрушился балкон на втором этаже. В результате падения старшей женщине причинен тяжкий вред ее здоровью. У второй ссадины и ушибы головы.

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