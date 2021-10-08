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Минюст включил в список иноагентов журналистов «Дождя» и «Русской службы Би-би-си» , а также расследовательский проект Bellingcat

4:19:2010/8/2021Фото: Википедии
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Сейчас в реестр СМИ-иноагентов включены 85 физических и юридических лиц. Их материалы подлежат обязательной маркировке.

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании

Министерство юстиции РФ в пятницу расширило список СМИ-иноагентов. В реестр включены 9 журналистов и 3 компании, в том числе Bellingcat, сообщается на сайте ведомства.

"8 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна, Вольтская Татьяна Анатольевна, Захаров Андрей Вячеславович, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Перл Роман Александрович, Симонов Евгений Алексеевич, Соловьева Елена Анатольевна, Сотников Даниил Владимирович, Сурначева Елизавета Дмитриевна", - сказано в официальном сообщении Минюста.

Кроме этого, в список иноагентов вошли ООО "МЕМО", американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation, которая владеет интернет-издания mnews.world, и компания Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Нидерландах.

Среди журналистов, пополнивших реестр иноагентов, есть бывшие и действующие сотрудники русской службы BBC, "Дождя", "Настоящего времени", издания "7x7", радиостанции "Радио Свобода".

Таким образом, в общей сложности на данный момент в список СМИ-иноагентов включены 85 физических и юридических лиц.

Всю информацию этих журналистов и изданий необходимо маркировать указанием статуса СМИ-иноагента, согласно закону, принятому в 2017 году.

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