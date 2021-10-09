Иван Богослов: кого спасает от нечисти 9 октября и в любой другой день Божий странник. Традиции и приметы народного праздника

Апостол Иоанн Богослов был одним из 12-ти учеников Иисуса Христа и выдающимся лидером ранней христианской церкви. Наряду с Иаковом и Петром, Иоанн был одним из приближенных Иисуса, поэтому он фигурирует в большем количестве библейских повествований, чем другие ученики.
9 октября в православной церкви отмечается память его кончины.
Он был сослан на Патмос, где написал Книгу Откровения, известную также как Апокалипсис. Также Иоанн считается автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета.
Святой Иоанн покинул этот мир в Господе, когда ему было более ста лет. Он приобрел много опыта. Был учеником Иоанна Крестителя и Иисуса Христа.
Существует легенда, что Иоанн Богослов совершил чудо – превратил в хорошего живописца обычного пастуха гусей. Поэтому Апостола Иоанна считали покровителем художников и иконописцев. 9 октября христиане молились Святому, чтобы он помог в важных делах, а также когда пропадало вдохновение. Кроме того, Иоанна особо чтят путешественники, а в храмах его называют Божьим странником. Апостолу Иоанну молятся перед долгим путешествием или отправляясь в дорогу. Считается, если христианина в пути застанет темная ночь и безлюдная местность, то ему следует просить защиты у Иоанн. Святой поможет от нечисти, живущей на обочине дороги, а также от той, что обитает на перекрестках.
С днем Иоанна Богослова связано много традиций и примет. Раньше в этот день пекли пироги, которые не ели сами, а раздавали прохожим. Перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить хлеб. Считалось дурным знаком встретить прохожего. В этом случае, чтобы не накликать беду, скармливали пирог птицам, произнося специальный заговор.