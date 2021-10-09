Строжайшие запреты на Покровскую родительскую субботу 9 октября и как молиться за усопших

9 октября все православные христиане отмечают Покровскую родительскую субботу. Этот день связан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Ежегодно родительский день приходится на последнюю субботу перед покровом. Традиционно в этот день верующие приходят в храм, где ставят свечу за упокой души родного человека и молятся за него, а некоторые заказывают поминальный молебен.
Покровская родительская суббота была установлена в шестнадцатом веке. Инициатором стал святитель Ермоген, отправив Патриарху Иову письмо, в котором написал, что необходимо сделать особый памятный день в честь погибших православных воинов, при взятии Казани. Патриарх благословил просьбу, установив Покровскую родительскую субботу.
В Покровскую субботу христиане посещают кладбище, где убираются на могилах, убирают листья, оставляют венки или приносят свежие цветы.
Наши предки в этот день угощали соседских детей сладостями, чтобы они помянули усопших. Священнослужители говорят, что в родительские субботы усопшие слышат молитвы близких людей.
Что нельзя делать в Покровскую субботу
Поминать умерших алкоголем, устраивать обеды на кладбище, приносить и оставлять еду и спиртное на могилах – считается греховным.
Кроме того, в этот день не стоит заказывать панихиду тем, кто скончался от самоубийства.
8 октября не стоит предаваться скорби, унывать.
Не следует также говорить плохо о покойных людях.
Сквернословить, ругаться, повышать голос, ссориться, желать зла другим.