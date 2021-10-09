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Строжайшие запреты на Покровскую родительскую субботу 9 октября и как молиться за усопших

1:15:0810/9/2021Фото: pixabay.com
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Покровская родительская суббота была установлена в 16 веке, когда святитель Ермоген в 1592 году отправил Патриарху Иову письмо, в котором просил установить этот день как день памяти православных воинов, отдавших жизнь за веру при взятии Казани.

В родительскую субботу христиане посещают кладбище, где убираются на могилах, убирают листья, оставляют венки или приносят свежие цветы

9 октября все православные христиане отмечают Покровскую родительскую субботу. Этот день связан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Ежегодно родительский день приходится на последнюю субботу перед покровом. Традиционно в этот день верующие приходят в храм, где ставят свечу за упокой души родного человека и молятся за него, а некоторые заказывают поминальный молебен.
Покровская родительская суббота была установлена в шестнадцатом веке. Инициатором стал святитель Ермоген, отправив Патриарху Иову письмо, в котором написал, что необходимо сделать особый памятный день в честь погибших православных воинов, при взятии Казани. Патриарх благословил просьбу, установив Покровскую родительскую субботу.

В Покровскую субботу христиане посещают кладбище, где убираются на могилах, убирают листья, оставляют венки или приносят свежие цветы.
Наши предки в этот день угощали соседских детей сладостями, чтобы они помянули усопших. Священнослужители говорят, что в родительские субботы усопшие слышат молитвы близких людей.

Что нельзя делать в Покровскую субботу

Поминать умерших алкоголем, устраивать обеды на кладбище, приносить и оставлять еду и спиртное на могилах – считается греховным.
Кроме того, в этот день не стоит заказывать панихиду тем, кто скончался от самоубийства.
8 октября не стоит предаваться скорби, унывать.
Не следует также говорить плохо о покойных людях.
Сквернословить, ругаться, повышать голос, ссориться, желать зла другим.

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