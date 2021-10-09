Как не допустить корневой гнили у орхидей: советы эксперта

Орхидеи - прекрасные растения, способные украсить любой дом. Однако потрясающие растения очень чувствительны к корневой гнили. Эксперт по орхидеям поделился «критическим советом», как избежать гниения ваших растений.
Орхидеи - декоративные растения, которые славятся своим ярким и ароматным цветением. Однако уход за орхидеями может быть проблемой, особенно если вы любитель садоводства. Корневая гниль - одна из самых распространенных проблем орхидей, пишет express.co.uk.
Вашу орхидею можно спасти, если у нее корневая гниль, если ее поймают достаточно рано.
Признаки корневой гнилиЛистья вашей орхидеи могут начать опадать, а цветы могут начать опадать, если у вашего растения корневая гниль.
Еще один способ диагностировать корневую гниль - вытащить растение из горшка.
Если корни выглядят мягкими и темного цвета, вероятно, у вашей орхидеи корневая гниль.
Как спасти орхидею от дальнейшего поврежденияВыньте растение из загрязненной почвенной смеси.
Вам также нужно будет удалить зараженную почву с корневого комка, оторвав ее от корней.
Убедитесь, что используемые вами инструменты продезинфицированы.
Вам также необходимо удалить все плохие корни, пораженные гнилью.
Обрежьте все черные или очень мягкие корни.
Ваше растение, возможно, не удастся спасти, если у большинства корней есть корневая гниль.
Обработайте оставшиеся корни фунгицидом, чтобы убить оставшиеся бактерии и плесень.
По словам Орхидеи Блисс, будьте осторожны, выбрасывая зараженную почву и корни, так как размещение их в саду может повредить другие растения.
Затем положите орхидею на газету и промокните корни бумажным полотенцем, чтобы они высохли.
Дайте растению полежать в таком состоянии примерно от 12 до 24 часов, чтобы оно могло высохнуть.
Затем продезинфицируйте горшок, в котором было растение, и убедитесь, что он чистый, прежде чем засыпать свежую почвенную смесь.
Убедитесь, что новая заливочная смесь пористая - воздушная, но прочная.
Вы можете купить почву для горшечных растений, которая идеально подойдет для орхидей.
Поставьте орхидею на много света, но не под прямыми солнечными лучами.
Как предотвратить развитие корневой гнили у орхидеиКорневая гниль в основном вызывается чрезмерным поливом орхидеи.
Если оставить его в воде на длительное время, это может привести к загниванию корней.
Разлагающаяся и слишком кислая почвенная смесь также может повредить корни.
Если ваша почвенная смесь слишком плотная, это также может задушить корни.
Самое главное, убедитесь, что ваша орхидея находится в горшке с множеством дренажных отверстий.
Ямки позволят лишней воде уйти из почвы.
Слишком широкий горшок также может вызвать застаивание орхидеи посередине.
Эйлин из садового центра The Home Depot сказала, что наличие адекватного дренажа «критически важно».
В видео на YouTube для The Home Depot она сказала: «Вам нужен горшок с дырками.
«У нас есть глиняный горшок, в котором есть дыры.
«Ваше растение должно быть внутри горшка, в котором есть дренаж, но вы можете поместить его в декоративный горшок без отверстия.
«Но вы всегда хотите убедиться, что на вашем предприятии есть достаточный дренаж. Это очень важно.
«Корни не могут сидеть в стоячей воде, иначе они сгниют».