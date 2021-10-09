Лучший способ справиться с чувством вины у мамы, когда вашему ребенку поставят серьезный диагноз

Некоторые диагнозы могут быть связаны со сложным жизненным опытом и непростыми эмоциями. А самое сложное? Мама виновата.
Мне посчастливилось работать буквально с сотнями детей и семей, живущих с каким-либо типом нейроразнообразия.
От нарушений обучаемости до СДВГ, аутизма и тяжелых тревожных расстройств, дети с диагнозом психического развития могут испытывать серьезные трудности в повседневной жизни. Вместе с ними борются их родители, особенно их мамы, пишет yourtango.com.
Хотя верно и то, что отцы также испытывают огромные чувства по поводу борьбы, связанной с воспитанием ребенка с особыми потребностями, включая чувство вины, мамы несут исключительно часто невысказанное чувство вины за пренатальное развитие своих детей.
В конце концов, внутриутробное развитие их детей происходило внутри них.
Что вызывает чувство вины у мамы?Практически все и все, что вы можете себе представить.
От уровня стресса, в котором они находились до, во время и после беременности, до чувства разочарования от попыток найти парковку по пути к контрольной встрече своего ребенка.
Разве они не ели достаточно хорошо? Разве они не должны были тренироваться так много, как делали? Стоило ли им больше тренироваться?
Создавало ли их горе из-за предыдущего выкидыша неидеальное эмоциональное состояние? А как насчет того стакана вина, который они выпили за неделю до того, как узнали, что беременны?
Или эти мимолетные мысли о желании, чтобы у них было немного больше времени между беременностями? Или их заботы о финансах, карьере, расширенной семье или о чем-то еще?
Следует ли им проводить больше времени со своими детьми в играх? Или они слишком сильно давили?Они не должны были спать вместе. Или должны были.
Им не следовало кормить грудью. Или должны были.
Им не следовало разводиться. Или должны были.
Если есть что-то, что хотя бы отдаленно могло повлиять на диагноз их ребенка, они будут волноваться, удивляться и чувствовать себя виноватыми, пытаясь понять, что могло быть в основе борьбы их детей.
«Теория» « матерей-холодильников » - о том, что «холодное и отчужденное» воспитание было «причиной» аутизма - не помогает.
Эта широко дискредитированная теория, скорее всего, была основана на наблюдениях за матерями, которые уже были эмоционально и физически истощены и находились в состоянии подавленности, которые пытались обратиться за помощью для своих детей.
И, если вы думаете, что постановка диагноза по окончании длительного обследования - над чем родителям нужно работать долго и упорно - приносит какое-то облегчение, подумайте еще раз!
Вопросы, которые врачи должны задать в процессе оценки, могут осветить все детали жизни, от внутриутробного развития до парковки, и оставить родителей в замешательстве, неуверенности в себе и чувстве вины.
Итак, что на самом деле нужно мамам, чтобы избавиться от чувства вины мамы?То же самое, что и нам всем нужно, когда мы справляемся с трудными чувствами.
Понимание. Проверка. Сочувствие.
Родителям не нужно, чтобы кто-то говорил им, что они неправы, чтобы чувствовать себя виноватыми; просто отложить это в сторону, сосредоточиться на настоящем и двигаться дальше; быть благодарным за возможность вести такую жизнь, как они.
Нет.
Им нужно, чтобы кто-то сказал им, что они понимают, как они могут сомневаться в себе, и чувствовать то же самое - вину и все такое.
Вина мамы не возникает ниоткуда.Учитывая, как больно смотреть, как их любимый ребенок борется . Учитывая, насколько тяжелым был путь их семьи. Учитывая, сколько они отдали себя, чтобы удовлетворить потребности своего ребенка.
Потому что это было тяжело. Потому что очень многое может пойти не так, как надо. Потому что это нечестно.
И это не их вина.
Почему? Потому что каждого нужно принимать и понимать так, как он себя чувствует.
И что, несмотря на эти понятные чувства, им также необходимо услышать от других, кому доверяют, что они не виноваты в великой космической игре жизни за эти сражения.
Аутизм, СДВГ и другие нарушения развития имеют множество причин.Исследователи десятилетиями работали над их выявлением и пониманием, но до сих пор нет четких, окончательных ответов. Генетика, эпигенетика и токсины окружающей среды, безусловно, дают некоторые новые идеи, но результаты не являются окончательными.
Так что работа продолжается.
Но единственное, что они знают наверняка, - это то, что родители играют важную роль в оптимизации развития детей, независимо от того, есть ли у их ребенка диагноз развития.
Итак, если вы мать ребенка с диагнозом развития и боретесь с чувством вины, поговорите с кем-то, кого вы знаете, любите и кому доверяете.
Тот, кто заботится о вас и может предложить вам сочувствие, в котором вы нуждаетесь и которого заслуживаете. В зависимости от вашей ситуации это может означать присоединение к группе поддержки или работу с терапевтом.
Что бы вы ни выбрали, помните, что вы заслуживаете возможности работать над собой и избавляться от чувства вины . Не только потому, что это не была ваша вина, но и потому, что это нужно вашим детям.
Ваши дети нуждаются в вас, чтобы иметь возможность испытывать радость, восторг и душевное спокойствие с ними здесь и сейчас и в грядущие годы.
Чувство вины только лишит вас и ваших детей этой драгоценной возможности.
Если вы заботитесь о семье, которая воспитывает ребенка с диагнозом развития, теперь вы знаете, что можете сделать. Будьте открытыми и искренними.
Действительно слушайте, понимайте, подтверждайте, сопереживайте, а затем успокаивайте.
Родители заслуживают сострадания.