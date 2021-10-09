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08.10
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Легкие сохраняют долговременную память о коронавирусе после выздоровления: новейшее исследование

5:30:2210/8/2021,от Колумбийского университета, Ирвина медицинский центрФото: pixabay.com
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Эти новые открытия имеют важное значение для разработки и применения вакцин, способствующих развитию типа и локализации иммунной памяти, возникающей в результате естественной инфекции.

Выявление источника иммунологической памяти об инфекции SARS-CoV-2 важно, потому что это может привести к созданию улучшенных вакцин или бустеров
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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После заражения SARS-CoV-2 где иммунная система хранит память, чтобы обеспечить долгосрочную защиту от повторного заражения?

Хотя многочисленные исследования изучали кровь для отслеживания иммунных ответов на SARS-CoV-2, новое исследование выживших после COVID показывает, что память об инфекции в основном хранится в Т- и В- клетках легких и лимфатических узлах, окружающих легкие, пишет medicalxpress.com.

Исследование, проведенное под руководством Донны Фарбер, доктора философии, профессора хирургических наук Джорджа Х. Хамфриса II и профессора микробиологии и иммунологии Колледжа врачей и хирургов Вагелоса Колумбийского университета, было опубликовано в Интернете 7 октября в преддверии публикации в журнале Science. Иммунология.

Выявление источника иммунологической памяти об инфекции SARS-CoV-2 важно, потому что это может привести к созданию улучшенных вакцин или бустеров.

В исследовании, в котором участвовали соавторы Шейн Кротти, доктор философии, и его команда вместе с Алессандро Сетте, доктор философии, из Института иммунологии Ла-Холья, также были обнаружены доказательства того, что специализированные сайты, называемые зародышевыми центрами, где продуцируют антитела B генерируются клетки и В-клетки памяти - они присутствовали в лимфатических узлах, связанных с легкими, в течение шести месяцев после заражения, даже у пожилых людей. Они обнаружили SARS-CoV-2-специфические В-клетки зародышевого центра и Т-фолликулярные вспомогательные клетки - популяцию Т-клеток, которая способствует дифференцировке В-клеток - вместе в лимфатических узлах, связанных с легкими.

Это первое прямое свидетельство того, что такие центры созданы и сохраняются после заражения SARS-CoV-2. Эта стойкость В-клеток зародышевого центра может обеспечить долгосрочное поддержание циркуляции антител и постоянное созревание иммунного ответа .

Даже пожилые люди создают сильные иммунные воспоминания

Появление SARS-CoV-2 предоставило иммунологам уникальную возможность изучить, как пожилые люди реагируют на новые патогены.

В новом исследовании были изучены ткани четырех выживших после COVID в возрасте от 11 до 74 лет, которые позже умерли от не связанных причин. Люди умерли в 2020 году до того, как стали доступны вакцины, и их ткани сравнивали с тканями, полученными от людей, которые не были инфицированы.
 Эти образцы являются частью уникального ресурса, который лаборатория Фарбера разработала за последние 10 лет для изучения иммунных процессов в тканях человека, а не в крови. В сотрудничестве с LiveOnNY, организацией по закупке органов в столичном районе Нью-Йорка, ткани получают от умерших людей, которые пожертвовали органы для трансплантации и чьи семьи дали согласие.

После 40 лет иммунная система не создает много новых Т-клеток, которые предназначены для запоминания встреч с новыми патогенами. «Молодые люди производят много этих наивных клеток, потому что контакт с новыми патогенами обычно происходит в детстве», - говорит Фарбер. «Когда вы старше, вы в основном полагаетесь на свои клетки памяти, и они обычно защищают вас. Очень редко можно встретить совершенно новый патоген, как мы наблюдаем сейчас».

Но исследование показало, что прочная иммунная память о новом патогене может быть установлена ​​даже у пожилых людей. В более широком смысле, эти результаты предполагают, что вакцины, скорее всего, вызывают более эффективный ответ у пожилых людей, чем считалось ранее.

«Мы знаем, что иммунная система с возрастом снижается, - говорит Фарбер, - но то, что кто-то в возрасте 70 лет может создать устойчивый и продолжительный иммунологический ответ памяти, показывает, что части иммунной системы, которые мы связываем с более молодым возрастом, все еще сохраняются».

Последствия для вакцин

Эти новые открытия имеют важное значение для разработки и применения вакцин, способствующих развитию типа и локализации иммунной памяти, возникающей в результате естественной инфекции.

«Наше исследование предполагает, что для улучшения защиты от вируса вакцины должны быть нацелены на иммунные клетки памяти в легких и связанных с ними лимфатических узлах, что может быть достигнуто с помощью назальных спреев от вирусов с ограниченными возможностями», - говорит Фарбер. «Ранее мы обнаружили у мышей, больных гриппом, что Т-клетки памяти в легких необходимы для оптимальной защиты от респираторных инфекций, и это исследование убедительно показывает, что то же самое может быть верно и для людей».

В настоящее время исследователи изучают ткани от доноров, которые были вакцинированы, чтобы определить, похожа ли вызванная вакциной память на память, вызванную естественной инфекцией.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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