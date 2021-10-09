Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Все молитвы об усопших на любую Родительскую субботу: помянем близких и друзей

4:30:1110/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
0

В этот день существуют особые правила и обычаи.

В храме заказывают специальную панихиду по умершим – Парастас

В церковном православном календаре насчитывается семь родительских дней. Многие, в том числе, учитывают день памяти погибших солдат. Первая приходится на последнюю субботу в феврале и называется мясопустной родительской субботой. Существует еще три даты в марте – 14, 21 и 28 марта- субботы второй, третьей и четвертой недели период Пасхального поста. День поминовения родителей выпадает на Радоницу.

По традиции во всеобщий день памяти 9 мая почитают память родителей, бабушек и дедушек. Следующий родительский день происходит в Троицкую субботу, которая приходится на июнь и в Дмитриевскую субботу, выпадающую в ноябре. На каждый день из этих дат, кроме Радоницы, следует посетить храм или кладбище. Также существует день поминок, который называют Покровская родительская суббота. Она стала отмечаться в честь памяти погибших людей при взятии Казани Иваном Грозным.

Стоит отметить, что большинство родительских дней в 2021 году напрямую зависят от дат других православных праздников – в большинстве случаев от Пасхи.

В этот день существуют особые правила и обычаи.

В церкви заказывают Парастас — специальную панихиду по усопшим. Это делают вечером или рано утром в субботу. Также в храм можно принести любые продукты. Но не следует нести спиртное и мясо. Оставить эти пожертвования можно на специальном столике.

Церковь рекомендует прийти в храм и на место захоронения, помолиться за души умерших. Для этого существуют специальные молитвы, которые можно прочесть не только в церкви, но и на кладбище или у себя дома.


Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
родительская субботамолитвыПокровская суббота
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите родительские субботы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Все молитвы об усопших на любую Родительскую субботу: помянем близких и друзей
4:30:11 10/9/2021
Все молитвы об усопших на любую Родительскую субботу: помянем близких и друзей
Дважды сбили шедшего ночью по трассе пешехода Chevrolet Cruise и Toyota Ipsum в Новосибирской области
4:29:00 10/9/2021
Дважды сбили шедшего ночью по трассе пешехода Chevrolet Cruise и Toyota Ipsum в Новосибирской области
Иоанн Богослов: что обязательно сделать верующим 9 октября
4:00:56 10/9/2021
Иоанн Богослов: что обязательно сделать верующим 9 октября
Жестоко избитому в московском метро Роману Ковалеву дадут еще одну награду
4:00:31 10/9/2021
Жестоко избитому в московском метро Роману Ковалеву дадут еще одну награду
9 октября - Всемирный день почты: поздравления всем честным почтальонам в добрых открытках и словах
3:45:19 10/9/2021
9 октября - Всемирный день почты: поздравления всем честным почтальонам в добрых открытках и словах
Чудеса Иоанна Богослова: почему важно 9 октября почтить его память в Покровскую поминальную субботу
3:30:18 10/9/2021
Чудеса Иоанна Богослова: почему важно 9 октября почтить его память в Покровскую поминальную субботу
БердскНастоящее бабье лето обещают синоптики на этих выходных жителям Бердска и Новосибирска
3:20:14 10/9/2021
Настоящее бабье лето обещают синоптики на этих выходных жителям Бердска и Новосибирска
С днем спецслужбы пожохраны МЧС – прикольные картинки и короткие стих для отправки по вотсап 9 октября
3:15:49 10/9/2021
С днем спецслужбы пожохраны МЧС – прикольные картинки и короткие стих для отправки по вотсап 9 октября
Слабость после коронавируса: сколько длится и как ее вылечить
3:09:05 10/9/2021
Слабость после коронавируса: сколько длится и как ее вылечить
Грешно ли работать 9 октября в Покровскую субботу?
3:00:50 10/9/2021
Грешно ли работать 9 октября в Покровскую субботу?