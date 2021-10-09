Все молитвы об усопших на любую Родительскую субботу: помянем близких и друзей

В церковном православном календаре насчитывается семь родительских дней. Многие, в том числе, учитывают день памяти погибших солдат. Первая приходится на последнюю субботу в феврале и называется мясопустной родительской субботой. Существует еще три даты в марте – 14, 21 и 28 марта- субботы второй, третьей и четвертой недели период Пасхального поста. День поминовения родителей выпадает на Радоницу.
По традиции во всеобщий день памяти 9 мая почитают память родителей, бабушек и дедушек. Следующий родительский день происходит в Троицкую субботу, которая приходится на июнь и в Дмитриевскую субботу, выпадающую в ноябре. На каждый день из этих дат, кроме Радоницы, следует посетить храм или кладбище. Также существует день поминок, который называют Покровская родительская суббота. Она стала отмечаться в честь памяти погибших людей при взятии Казани Иваном Грозным.
Стоит отметить, что большинство родительских дней в 2021 году напрямую зависят от дат других православных праздников – в большинстве случаев от Пасхи.
В этот день существуют особые правила и обычаи.
В церкви заказывают Парастас — специальную панихиду по усопшим. Это делают вечером или рано утром в субботу. Также в храм можно принести любые продукты. Но не следует нести спиртное и мясо. Оставить эти пожертвования можно на специальном столике.
Церковь рекомендует прийти в храм и на место захоронения, помолиться за души умерших. Для этого существуют специальные молитвы, которые можно прочесть не только в церкви, но и на кладбище или у себя дома.