Из-за пандемии ковида более 140 000 детей в США потеряли одного родителя или опекуна

Один ребенок в США теряет родителя или опекуна на каждые четыре смерти от COVID-19, показывает новое модельное исследование, опубликованное сегодня в журнале Pediatrics . Полученные данные иллюстрируют сиротство как скрытую и продолжающуюся вторичную трагедию, вызванную пандемией COVID-19, и подчеркивают, что выявление этих детей и уход за ними на протяжении всего их развития является необходимой и неотложной частью ответных мер на пандемию - как до тех пор, пока пандемия продолжается, а также в постпандемическую эпоху, пишет medicalxpress.com.
С 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021 года данные показывают, что более 140000 детей в возрасте до 18 лет в Соединенных Штатах потеряли одного из родителей, бабушек и дедушек, осуществляющих опеку, или попечителей, которые обеспечивали дом ребенка и удовлетворяли его основные потребности, включая любовь, безопасность и ежедневный уход. В целом, исследование показывает, что примерно 1 из 500 детей в Соединенных Штатах испытал сиротство, связанное с COVID-19, или смерть бабушки и дедушки, ухаживающих за ними. Существовали расовые, этнические и географические различия в смертности лиц, осуществляющих уход, в связи с COVID-19: дети из расовых и этнических меньшинств составляли 65% тех, кто потерял основного лица, осуществляющего уход, из-за пандемии.
Жизнь детей навсегда изменилась из-за потери матери, отца или бабушки или дедушки, которые обеспечивали их дом, основные потребности и заботу. Потеря родителя относится к числу неблагоприятных переживаний в детстве, связанных с проблемами психического здоровья; более короткое школьное обучение; низкая самооценка; рискованное сексуальное поведение; и повышенный риск злоупотребления психоактивными веществами, самоубийства, насилия, сексуального насилия и эксплуатации.
«Дети, ставшие сиротами в результате COVID, - это скрытая глобальная пандемия, которая, к сожалению, не пощадила Соединенные Штаты», - сказала Сьюзан Хиллис, исследователь CDC и ведущий автор исследования. «Все мы, особенно наши дети, ощутим на себе серьезное непосредственное и долгосрочное воздействие этой проблемы на грядущие поколения. Решение проблемы утраты, которую эти дети испытали и продолжают испытывать, должно быть одним из наших главных приоритетов, и он должен быть включен во все аспекты нашего реагирования на чрезвычайные ситуации как сейчас, так и в постпандемическом будущем».
Исследование было результатом сотрудничества Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Имперского колледжа Лондона, Гарвардского университета, Оксфордского университета и Кейптаунского университета, Южная Африка. Он был опубликован в выпуске журнала Pediatrics за 7 октября. Он был проведен под совместным руководством CDC's COVID Response и Имперским колледжем Лондона и частично финансировался Национальным институтом по борьбе со злоупотреблением наркотиками (NIDA), входящим в состав Национальных институтов здравоохранения (NIH). а также Имперский колледж Лондона.
«Количество пострадавших молодых людей является отрезвляющим напоминанием о разрушительных последствиях последних 18 месяцев», - сказала д-р Александра Бленкинсоп, со-ведущий исследователь Имперского колледжа Лондона. «Эти результаты действительно подчеркивают тех детей, которые оказались наиболее уязвимыми в результате пандемии, и на которые следует направить дополнительные ресурсы».
В анализе использовались данные о смертности, фертильности и переписи населения для оценки сиротства, связанного с COVID-19 (смерть одного или обоих родителей), и случаев смерти бабушек и дедушек в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021 года, связанных с опекой и совместным проживанием, в США. в целом и для каждого штата. «Смертность, связанная с COVID-19» относится к комбинации смертей, вызванных непосредственно COVID-19, и смертей, вызванных косвенно связанными причинами, такими как изоляция, ограничения собраний и передвижения, снижение доступа или качества медицинской помощи и лечения хронических заболеваний. болезни. Данные также были разделены и проанализированы по расе и этнической принадлежности, включая белые, черные, азиатские и американские индейцы / коренные жители Аляски, а также испаноязычное и неиспаноязычное население.
По оценкам авторов исследования, 120 630 детей в США потеряли основного опекуна (родителя или бабушку или дедушку, отвечающих за обеспечение жильем, основные потребности и уход) из-за смерти, связанной с COVID-19. Кроме того, 22 007 детей умерли от лица, осуществляющего уход за детьми (бабушки и дедушки обеспечивали жилье, но не удовлетворяли самые элементарные потребности ). В целом, 142 637 детей, по оценкам, пережили смерть по крайней мере одного из родителей, или одного из опекунов или других совместно проживающих бабушек и дедушек, осуществляющих уход.
"Смерть одного из родителей - огромная потеря, которая может изменить жизнь ребенка. Мы должны работать над тем, чтобы у всех детей был доступ к научно обоснованным профилактическим мерам, которые могут помочь им справиться с этой травмой, поддержать их психическое здоровье и благополучие в будущем", - сказала директор NIDA Нора Д. Волков, доктор медицинских наук. «В то же время мы должны устранить многие лежащие в основе неравенства и диспропорции в отношении здоровья, из-за которых цветные люди подвергаются большему риску заражения COVID-19 и смерти от COVID-19, что подвергает цветных детей большему риску потери родителя или лицо, осуществляющее уход, и связанные с этим неблагоприятные воздействия на их развитие ».
Расовые и этнические различия в потерях опекунов из-за COVID
Были значительные расовые и этнические различия в смертности лиц, осуществляющих уход, из-за COVID-19. Белые люди составляют 61% от общей численности населения США, а представители расовых и этнических меньшинств составляют 39% от общей численности населения. Тем не менее, результаты исследования показывают, что белые дети неиспаноязычного происхождения составляют 35% тех, кто потерял основного опекуна (51 381 ребенок), в то время как дети расовых и этнических меньшинств составляют 65% тех, кто потерял основного опекуна (91 256 детей).
При рассмотрении как основных, так и дополнительных лиц, обеспечивающих уход, исследование показало, что результаты сильно различались в зависимости от расы / этнической принадлежности: 1 из каждых 168 детей американских индейцев / коренных жителей Аляски, 1 из каждых 310 чернокожих детей, 1 из каждых 412 детей латиноамериканского происхождения, 1 из каждых 612 Азиатские дети и 1 из каждых 753 белых детей остались сиротами или умерли опекунами. По сравнению с белыми детьми, дети американских индейцев / коренных жителей Аляски имели в 4,5 раза больше шансов потерять родителя или опекуна бабушек и дедушек, чернокожие дети были в 2,4 раза чаще, а дети латиноамериканского происхождения - почти в 2 раза (1,8).
В целом в штатах с большой численностью населения - Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке - было наибольшее количество детей, столкнувшихся со смертью лиц, оказывающих первичный уход в связи с COVID-19. Однако при анализе по географическому признаку и расовой / этнической принадлежности авторы смогли отобразить, как эти смерти и различия варьировались на уровне штата.
В южных штатах вдоль границы США и Мексики, включая Нью-Мексико, Техас и Калифорнию, от 49% до 67% детей, потерявших основного опекуна, были выходцами из Латинской Америки. На юго-востоке, в штатах Алабама, Луизиана и Миссисипи, от 45% до 57% детей, потерявших основного опекуна, были черными. А дети американских индейцев / коренных жителей Аляски, потерявшие основного опекуна, чаще были представлены в Южной Дакоте (55%), Нью-Мексико (39%), Монтане (38%), Оклахоме (23%) и Аризоне (18%).
Настоящее исследование тесно связано с аналогичным исследованием, опубликованным в The Lancet в июле 2021 года, в котором было обнаружено, что более 1,5 миллиона детей во всем мире потеряли основного или дополнительного лица, осуществляющего уход, в течение первых 14 месяцев пандемии COVID-19. Как в глобальных исследованиях, так и в исследованиях в США, исследователи использовали определение сиротства, данное ЮНИСЕФ, как включающее смерть одного или обоих родителей 6 . Это определение включает детей, потерявших одного из родителей, потому что они подвергаются повышенному риску проблем с психическим здоровьем, жестокого обращения, нестабильного жилья и семейной бедности. Для детей, воспитываемых одинокими родителями, смерть этого родителя, связанная с COVID-19, может означать потерю человека, который несет основную ответственность за обеспечение любви, безопасности и повседневной заботы.
«Мы часто думаем о влиянии COVID-19 с точки зрения количества жизней, унесенных этой болезнью, но, как показывает это исследование, очень важно также рассмотреть более широкое воздействие - как с точки зрения тех, кто умер, так и тех, кто умер. которые остались позади ", - сказал соавтор исследования Чарльз А. Нельсон III, доктор философии. изучает влияние невзгод на мозг и поведенческое развитие в Бостонской детской больнице. «Мы должны обеспечить детям, потерявшим родителей или опекунов , доступ к необходимым им службам поддержки, и чтобы это дополнительное воздействие пандемии COVID-19 было всесторонне учтено как в наших быстрых ответных мерах, так и в наших общих ответных мерах общественного здравоохранения».
Существуют научно обоснованные ответы, которые могут улучшить результаты для детей, которые пережили смерть своих опекунов, связанных с COVID :
- Сохранение детей в семьях является приоритетом. Это означает, что семьи, потерявшие близких в результате пандемии, должны быть поддержаны, а те, кто нуждается в родственных связях или приемных семьях, должны быстро получать услуги.
- Жизнестойкость детей можно повысить с помощью программ и политики, которые способствуют стабильным, благоприятным отношениям и устраняют невзгоды в детстве. Ключевые стратегии включают:
- Усиление экономической поддержки семей.
- Качественный уход за детьми и образовательная поддержка.
- Доказательные программы для улучшения родительских навыков и семейных отношений.
- Все стратегии должны учитывать возраст детей и учитывать расовые различия и структурное неравенство. Они должны доходить до детей, которые в них больше всего нуждаются.