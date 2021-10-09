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Чудеса Иоанна Богослова: почему важно 9 октября почтить его память в Покровскую поминальную субботу

3:30:1810/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Благодаря его вдохновенной проповеди и чудесам многие стали христианами, и идолопоклонство было разрушено.

После Успения пресвятой Богородицы Иоанн направился в Малую Азию рассказывать о Господе, проповедуя Евангелие

В 2021 году в православии отмечается преставление святого Иоанна Богослова, а также покровская родительская суббота, которые выпадают на один день – 9 октября. В памятный день православные не только чтят память Святого, но и отправятся на кладбище, чтобы помянуть своих усопших родных.

Иоанн был сыном рыбака Зеведея и Саломеи, дочери Иосифа.

Когда Иисус Христос призвал его, Иоанн оставил сети рыбаков, и вместе с Иаковом, со своим братом, они пошли за Христом. С тех пор Иоанн никогда не отходил от Господа. Даже до самого распятия Иисуса на кресте, где Иоанну было доверено присматривать за святой Девой Марией.

После Успения пресвятой Божьей Матери Иоанн направился по малоазийским городам рассказывать о Господе, проповедуя Евангелие. Также с ним поехал его ученик Прохор.

Благодаря его вдохновенной проповеди и чудесам многие стали христианами, и идолопоклонство было разрушено.

Во времена правления Домициана Иоанн Богослов остался единственным в живых апостолом. За что и был вызван в Рим. По указу нечестивого гонителя христиан, святого бросили в кипящее масло, но сила Божья спасла его невредимым так же, как спасла трех юношей из огненной печи. Затем Домициан отправил его на необитаемый остров Патмос. Здесь Иоанн написал Апокалипсис, или Откровения о судьбе Церкви и мира.

После этого они отправили Иоанна Богослова в ссылку на остров Патмос. На острове он провел много лет, продолжая свой путь к месту заключения, святой Иоанн сотворил немало чудес. А на самом острове, его проповеди стали привлекать жителей острова, и многих из них он обратил в христианство.

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традициипраздникиИоанн Богословприметы Покровская суббота
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