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08.10
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Дефицит витамина D: как потреблять солнечный витамин, который является и гормоном - в каких продуктах содержится

8:00:4010/8/2021,ЭМИЛИ ХОДЖКИНАФото: pixabay.com
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Низкое количество витамина в крови связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже раком.

Витамин D вырабатывается, когда организм подвергается воздействию солнечного света

Витамин D - это витамин, который организм вырабатывает под воздействием солнца, он также содержится в некоторых продуктах питания. Доктор Рупи рассказал Express.co.uk о том, как насытиться и избежать дефицита.
Доктор Рупи Ауджила - медицинский работник и эксперт по питанию, основатель Doctor's Kitchen.  Он говорил с Express.co.uk о витамине D .

«Правительство рекомендует давать людям добавки в зимние месяцы», - сказал он. "Я в целом согласен с этим. Конечно, если у вас более темный цвет лица, как у меня, вы знаете, что, вероятно, захотите принимать добавки круглый год. Есть несколько экспертов, которые не согласны с этим советом, но я думаю, что он довольно безобидный. С таким же успехом вы можете принять добавку, потому что существует правдоподобный механизм, с помощью которого это может улучшить настроение».

Добавки могут улучшить здоровье, когда диеты недостаточно. Другой диетолог, Рози Миллер, рассказала Express.co.uk о лучших витаминах и добавках, которые нужно принимать осенью и зимой.
Доктор Рупи объяснил, что витамин D - это не только витамин, но и полезный гормон.

«На самом деле это гормон, обладающий множеством различных эффектов. Он отвечает за набор различных вещей, таких как функция иммунной системы, настроение, очевидно, метаболизм. Это действительно действительно интересно. Принимать витамин D - прагматичное решение».

Доктор Рупи также рассказал о здоровой пище, вызывающей вздутие живота .

В какие продукты входит витамин D?

Доктор Рупи советовал «такие вещи, как яйца, жирная рыба, скумбрия, сардины.

«Вы также можете получить его в субпродуктах. Вы также можете получить его в грибах, обогащенных витамином D.

«Но получить значимые количества сложно, поэтому нужно принимать добавки».

Что делает витамин D?

Витамин D вырабатывается, когда организм подвергается воздействию солнечного света, а также его можно найти в некоторых продуктах, таких как рыба, печень и яичный желток.

Он полезен для костей, помогая организму перерабатывать кальций.

Низкое количество витамина в крови связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже раком.

Каковы симптомы дефицита витамина D ?

У взрослых симптомы могут быть незаметными, но включают:

  • Изменения настроения
  • Слабость в мышцах, ломота и спазмы
  • Усталость
  • Рахит

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