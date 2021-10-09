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Можно ли 10 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день Преподобного Савватия Соловецкого?

9:00:1610/9/2021Фото: pixabay.com
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Когда Савватий скончался, другие монахи прибыли на остров и начали строительство монастыря, который вскоре назвали как Соловецкий.

Святой поселился возле часовни на реке

Святой Савватий был монахом в Кирилло-Белозерском монастыре. Однажды он искал для себя уединенное место, чтобы молиться в тишине и обнаружил, что в Белом море существует большой пустынный остров.

Святой узнал о Валаамском монастыре на Ладожском озере и монахах, которые там находились и вели аскетический образ жизни. Поэтому в 1429 году Савватий приехал на этот остров. Святой поселился возле часовни на реке, после чего случайно столкнулся с монахом Германом, который прожил один в лесу. Герман решил вместе с Савватием уйти в путешествие на остров, чтобы остаться там жить. Добравшись до острова, они воздвигли крест и келью, совсем недалеко от Соловецкого монастыря, который существует сегодня. Когда Савватий скончался, другие монахи прибыли на остров и начали строительство монастыря, который вскоре назвали как Соловецкий.

в 1547 году было установлено, вместе с другими домашними святыми, поминовение святого Савватия 27 сентября (10 октября по новому календарю). В 2016 году мощи Савватия и Германа Соловецких хранятся в Свято-Троицком монастыре.

В этот день нет строгого запрета на уборку или другую работу. Но, обязательно нужно сходить в храм и помолиться святому Савватию. Тем более, праздник выпадает на воскресенье, а по воскресеньям необходимо оставлять всю недельную работу и посвящать день Господу.

Солить капусту или ходить на кладбище, по Церковной традиции, также не запрещается. Хотя, будет правильнее, сделать все работы после обеда.

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