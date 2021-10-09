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Зарплата российских врачей вырастет на 57% после реформы. И никакой переработки

6:13:3910/9/2021Фото: Pxfuel
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Сейчас в больницах РФ медики получают хорошую зарплату только тогда, когда нагружают себя до отказа. Теперь правительство пообещало, что зарплата будет достойной и при нормальной нагрузке.

Врачи станут зарабатывать по-другому

В правительстве РФ готовится постановление, которое формируется после совместной работы Минтруда и Минздрава.

По решению правительства в семи регионах России будет введена совершенно новая оплата работы медиков, которая будет рассчитываться от расчетной величины, коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Проект уже в скором времени предстанет перед общественным обсуждению.

В 2022 году в семи регионах, которые были выбраны по принципу сильно различающихся зарплат медиков, будет запущен профильный пилотный проект. В нем примут участие 440 учреждений и 170 тысяч сотрудников. Целью нового проекта стало обеспечение нормальной заработной платой сотрудников медицинских учреждений, которые при этом не должны быть перегружены. Зарплата по новым расчетам никак не будет меньше той, которую получали врачи и младший медперсонал.

Благодаря новой системе оклад в зарплате у медработников ожидаемо вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.

В настоящее время доходы специалистов в сфере медицины сильно отличаются не только в зависимости от региона, но и даже в учреждениях одного субъекта.

Величина, которая будет браться при расчете зарплаты по-новому — 13,6 тысяч рублей (соответствует размеру МРОТ). И к ней уже будут плюсоваться различные добавки в виде стимулирующих выплат и коэффициентов, пишет "Коммерсантъ".

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