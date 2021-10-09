В Казани против директора гимназии №175, где стрелок убил 8 человек, возбудили уголовное дело о халатности

В Казани до сих проводятся мероприятия по выяснению причин трагедии, когда произошло нападение на гимназию № 175 в мае 2021 года.
Фигурантом возбужденного дела о халатности стала директор образовательного учреждения Амина Валеева, ее обвиняют в отсутствии охраны в гимназии и недостатки в системе обеспечения безопасности. В настоящее время директор находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что именно Валеева по громкоговорителю приказала учителям закрыться в классах вместе с детьми, после чего стрелок не смог проникнуть далее в помещения.
Кроме Валеевой, фигурантами уголовных дел стали Сергей Иванов, бывший директор ООО «Ваша Безопасность» и Марат Зиганшин - инженер по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга». Первый должен был осуществлять проверку работы систем безопасности в школе, а второго обвиняют в том, что по его вине не сработал громкоговоритель в классе, куда и ворвался Ильназ Галявиев, расстрелявший учительницу и детей, пишет "КП".
11 мая 2021 года в Казани произошла трагедия — 19-летний бывший ученик пришел с дробовиком в здание гимназии и начал стрелять по людям. На входе стоял 62-летний работник Мулланур Мустфин, который навалился на стеклянную дверь, пытаясь удержать стрелка, но получил тяжелое ранение. После стрелок проник в здание и заложил самодельное взрывное устройство, при этом он продолжал расстреливать людей — погибли два педагога и семь учеников, сообщал "Курьер.Среда."