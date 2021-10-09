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В России число жертв коронавируса за сутки на 9 октября достигло 968. В лидерах Москва

10:16:5310/9/2021
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С начала пандемии скончались 215 453 россиянина, которым поставили диагноз COVID-19.

В России зафиксировано 968 смертей от коронавируса 9 октября 2021 года

По данным федерального оперативного штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки на 9 октября в России выявлено 968 смертей от COVID-19.

С начала пандемии скончались 215 453 человека, которым поставили диагноз "коронавирус".

- За последние сутки подтверждено 968 смертей... За весь период по России умерли 215 453 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

На первом месте по жертвам находится Москва — 70 смертей. Затем Санкт-Петербург — 61 смерть. Тройку замыкает Свердловская область - 48. В Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Среда", скончались за прошедшие сутки 15 пациентов с коронавирусом.

За сутки на субботу в России выявили 29 362 новых случая заражения ковидом. За все время пандемии - 7 746 718. Лидером снова стала Москва, где за сутки заболел 6001 человек. В Санкт-Петербурге — 2717 случаев. В Московской области - 1689. В Новосибирской области зарегистрировано 177 новых заболевших.

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