В России число жертв коронавируса за сутки на 9 октября достигло 968. В лидерах Москва

По данным федерального оперативного штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки на 9 октября в России выявлено 968 смертей от COVID-19.
С начала пандемии скончались 215 453 человека, которым поставили диагноз "коронавирус".
- За последние сутки подтверждено 968 смертей... За весь период по России умерли 215 453 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
На первом месте по жертвам находится Москва — 70 смертей. Затем Санкт-Петербург — 61 смерть. Тройку замыкает Свердловская область - 48. В Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Среда", скончались за прошедшие сутки 15 пациентов с коронавирусом.
За сутки на субботу в России выявили 29 362 новых случая заражения ковидом. За все время пандемии - 7 746 718. Лидером снова стала Москва, где за сутки заболел 6001 человек. В Санкт-Петербурге — 2717 случаев. В Московской области - 1689. В Новосибирской области зарегистрировано 177 новых заболевших.