В Бердске водители показываю неприличные жесты пешеходам, выезжая на тротуар ул. Черемушной: Идет глобальная реконструкция дороги

- Хотелось бы узнать, с каких пор тротуар для пешеходов от Торгового центра до Черемушек стал проезжей частью? Еще едут, сигналят, чтобы дорогу уступили. А на возмущение пешеходов строят зверские рожи и показывают (неприличный жест). И это делают взрослые люди, - написали 9 октября в группу «Курьер.Среда» во Вконтакте жители Бердска.
Пока успокоить их нечем. Идет реконструкция ул. Черемушной, предполагающая в том числе замену дорожного полотна и тротуаров. Терпеть неудобства и «безобразия» в том числе от водителей придется по меньшей мере до конца октября. Как сообщал «Курьер.Среда» и. о. мэра Бердска Владимир Захаров, ремонт дороги на Черемушной — от ул. Лунной до ул. Космической — должен завершится к 1 ноября.
Чтобы успеть завершить работы в срок, дорожники с начала месяца трудятся в круглосуточном режиме. Бердчане в ужасе от раскуроченной улицы, путаются с остановками межгорода, а тут еще и автомобилисты, едущие по тротуару, на дают спокойно двигаться пешеходам.
Как выяснил «Курьер.Среда» 9 октября, судя по происходящему сейчас на Черемушной, до финиша еще далеко. Хотя некоторые участки дороги уже обретают цивилизованные вид. До времени Х осталось три недели. А ведь в реконструкцию на 1,3 км улицы, за которую город заплатит 150 млн рублей, напомним, входит не только новое дорожное покрытие и тротуары, но и замена освещения, ливневой канализации, дорожных знаков, обустройство обочин, высадка деревьев и установка дорожного ограждения.
- Работа сложная, предстоит еще много сделать, поэтому перешли на круглосуточный режим работы. Мы должны закончить в срок — к концу октября. Сейчас стоит задача сделать основание (проезжей части) и заасфальтировать. А потом будем доделывать другие работы — освещение, заборы, благоустройство, - прокомментировал «Курьер.Среда» ранее Владимир Захаров.
По его словам, ливневки сделали наполовину. Он согласился, что визуально выглядит реконструкция улицы, как стройплощадка.Но выразил уверенность, что подрядчик справится с прописанными в контракте работами в срок.