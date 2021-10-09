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09.10
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Подскажите, в честь кого названа ул. Попова в Бердске: Мне стыдно не знать

11:44:3810/9/2021Фото: Курьер.Среда
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Бердчанка обратилась с вопросом к "эрудированным и просвещенным жителям".

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Кристина:

На ул. Попова стоит знаменитое в Бердске общежитие

- Здравствуйте. Обращаюсь к эрудированным и просвещенным жителям Бердска. Подскажите, пожалуйста, в честь кого названа наша улица Попова? Я езжу по ней периодически и стыдно не знать.

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Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
общежитиестыдноулица Попова
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В честь кого названа ул. Попова?

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