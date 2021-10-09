Подскажите, в честь кого названа ул. Попова в Бердске: Мне стыдно не знать

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Кристина:
- Здравствуйте. Обращаюсь к эрудированным и просвещенным жителям Бердска. Подскажите, пожалуйста, в честь кого названа наша улица Попова? Я езжу по ней периодически и стыдно не знать.
Бердчанка обратилась с вопросом к "эрудированным и просвещенным жителям".
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Кристина:
- Здравствуйте. Обращаюсь к эрудированным и просвещенным жителям Бердска. Подскажите, пожалуйста, в честь кого названа наша улица Попова? Я езжу по ней периодически и стыдно не знать.
От редакции
В честь кого названа ул. Попова?
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