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10.10
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С днем рождения, ВКонтакте, прикольные поздравления сети, которая законтактила полмира

3:15:4210/10/2021Фото: fresh-cards.ru
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10 октября 2006 года в мире социальных сетей стало знаковой датой – Днём Рождения социальной Сети «ВКонтакте».

День рождения социальной сети «ВКонтакте»

По любому вопросу сегодня мы открываем интернет,
Как же мы раньше жили, представьте сейчас ВКонтакте нет!
Просто кошмар, пообщаться со знакомыми, друзей найти,
Вовремя подготовится и онлайн пообщаться и в гости прийти!
Спасибо социальным сетям ВКонтакте мы все скажем не поленимся,
Его день Рождения отмечаем, его интернет принца!
Все мы будем стремится воспользоваться этой сетью,
И как хорошо, что его придумали на нашей планете!

***

Как без ВКонтакте раньше жили, спросите вы,
В гости к друг другу чаще ходили и совсем не тужили!
Но с Контактом стало гораздо проще искать друзей,
И можно тысячу новых друзей находить гораздо быстрей!
Просто набери, в поисковик, кто тебе нужен,
И ответ на вопрос придёт быстро и дружно!
Спасибо тому, кто все это чудо придумал,
И вот и все, что от жизни нам с Вами нужно!

День рождения социальной сети «ВКонтакте»

VK сеть без которой нам сегодня не прожить,
Найти можно любую информацию и с кем нам дружить!
Любой вопрос не оставит сеть интернета без ответа,
И как раньше жила без него наша планета!
Поздравления все пользователи сегодня принимайте,
Будьте дружными, шлите смайлики, никогда не унывайте!
Старых друзей и одноклассников скорее находите,
И как можно с большими людьми всей земли дружите!

***

Где друг детства находится и где он живёт,
На все эти вопросы ВКонакте ответы обязательно найдёт!
Сегодня День Рождения VK мы отмечаем,
И всех пользователей от всей души поздравляем!
Желаем тебе, родной VK успешного процветания,
И просим пользователей обращать на него своё внимание!
Пусть на все запросы о друзьях он найдёт ответы,
И даст возможность просмотреть необычные про них сюжеты!


Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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