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Важный запрет для верующих на день Иоанна Богослова 10 октября: как прожить день без греха

2:00:2410/10/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Святой Иоанн был свидетелем воскрешения Богом дочери Иаира к жизни, а также Преображения Господня на горе Фавор.

У подножия Креста Иоанн стоял рядом с Богородицей

Апостол Иоанн был из Вифсаиды Галилейской, и был сыном Зеведея и Саломеи, а также братом Иакова старшего. Иоанн долгое время вместе с братом Иаковом помогал в рыбном промысле отцу, после чего он стал апостолом и любимым Учеником Христа. Только он из всех Учеников последовал за Ним даже на Крест, и ему была доверена забота о Матери Божьей Деве Марии.

Иоанн Богослов был любим Спасителем за его чистую любовь и веру. Апостол Иоанн не расставался с Иисусом и был одним из апостолов, которые были близки Господу.

Святой Иоанн был свидетелем воскрешения Богом дочери Иаира к жизни, а также Преображения Господня на горе Фавор.

Он был там, во дворе Первосвященника, во время допроса своего Учителя, и он решительно последовал за ним по дороге на Голгофу, скорбя всем сердцем.

У подножия Креста Иоанн стоял рядом с Богородицей и слышал, как Господь сказал ему: “Вот Мать Твоя” . С этого момента Иоанн Богослов заботился о Пресвятой Божией Матери до Ее Успения.

После успения Богородицы, Иоанн проповедовал Евангелие в городах Малой Азии. В период гонений на христианство его пытались казнить, но ничего не вышло, Апостол всегда выходил целый и невредимый. Тогда император просто сослал его на остров Патмос, где проповедник написал книгу откровений. После этого он вернулся в Ефес, где продолжил проповедовать.

Что нельзя делать в этот день

- В этот день запрещено употреблять спиртными напитками, злиться и сквернословить. Следует провести этот праздник в гармонии с собой и окружающими людьми.

- В этот день категорически нельзя гадать и осуществлять любые другие ритуалы.

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религиятрадициихристианствозапретыдень Апостола Иоанна
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