Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Витамин D: продукты, которые нужно есть, чтобы избежать дефицита

6:00:4210/9/2021Фото: pixabay.com
0

Витамин D - это не только витамин, но и полезный гормон.

витамин D
Добавки могут улучшить здоровье, когда диеты недостаточно

Витамин D - это витамин, который организм вырабатывает под воздействием солнца, он также содержится в некоторых продуктах питания. Доктор Рупи рассказал о том, как насытиться и избежать дефицита.

Доктор Рупи Ауджила - медицинский работник и эксперт по питанию, основатель Doctor's Kitchen, пишет express.co.uk.

Он говорил с нами о витамине D.

«Правительство рекомендует давать людям добавки в зимние месяцы», - сказал он. "Я в целом согласен с этим. Конечно, если у вас более темный цвет лица, как у меня, вы знаете, что, вероятно, захотите принимать добавки круглый год. Есть несколько экспертов, которые не согласны с этим советом, но я думаю, что он довольно безобидный. С таким же успехом вы можете принять добавку, потому что существует правдоподобный механизм, с помощью которого это может улучшить настроение».

Добавки могут улучшить здоровье, когда диеты недостаточно. Другой диетолог, Рози Миллер, рассказала о лучших витаминах и добавках, которые нужно принимать осенью и зимой.

Доктор Рупи объяснил, что витамин D - это не только витамин, но и полезный гормон.

«На самом деле это гормон, обладающий множеством различных эффектов. Он отвечает за набор различных вещей, таких как функция иммунной системы, настроение, очевидно, метаболизм. Это действительно действительно интересно. Принимать витамин D - прагматичное решение».

Доктор Рупи также рассказал о здоровой пище, вызывающей вздутие живота .

В какие продукты входит витамин D?

Доктор Рупи советовал «такие вещи, как яйца, жирная рыба, скумбрия, сардины.

«Вы также можете получить его в субпродуктах. Вы также можете получить его в грибах, обогащенных витамином D.

«Но получить значимые количества сложно, поэтому нужно принимать добавки».

Что делает витамин D?

Витамин D вырабатывается, когда организм подвергается воздействию солнечного света, а также его можно найти в некоторых продуктах, таких как рыба, печень и яичный желток.

Он полезен для костей, помогая организму перерабатывать кальций.

Низкое количество витамина в крови связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже раком.

Каковы симптомы дефицита витамина D ?

У взрослых симптомы могут быть незаметными, но включают:

Изменения настроения
Слабость в мышцах, ломота и спазмы
Усталость
Кость - ломкость

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дефицитдобавкивитамин D продуктыDoctor's KitchenРози МиллерРупи Ауджила
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы принимаете витамин?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Витамин D: продукты, которые нужно есть, чтобы избежать дефицита
6:00:42 10/9/2021
Витамин D: продукты, которые нужно есть, чтобы избежать дефицита
Отказ от курения снижает риск четырех заболеваний глаз, говорит эксперт
5:30:06 10/9/2021
Отказ от курения снижает риск четырех заболеваний глаз, говорит эксперт
10.10.2021 – зеркальная дата, которая дарит облегчение осени перед прохладой зимы: загадываем желание во время перехода дня в ночь
4:00:45 10/9/2021
10.10.2021 – зеркальная дата, которая дарит облегчение осени перед прохладой зимы: загадываем желание во время перехода дня в ночь
Великие родительские субботы 2022: точные даты и особенности каждой
3:00:14 10/9/2021
Великие родительские субботы 2022: точные даты и особенности каждой
Многодневная магнитная буря с пиком 19-20 октября 2021: геособытие опасно для многих зависимых и не только
2:00:43 10/9/2021
Многодневная магнитная буря с пиком 19-20 октября 2021: геособытие опасно для многих зависимых и не только
Лунный календарь посадок на октябрь 2021 года: Когда высевать яровой лук и озимый чеснок осенью?
1:00:25 10/9/2021
Лунный календарь посадок на октябрь 2021 года: Когда высевать яровой лук и озимый чеснок осенью?
Молитва от случайной гибели и всех несчастий святому Савватию Соловецкому
12:00:14 10/9/2021
Молитва от случайной гибели и всех несчастий святому Савватию Соловецкому
В Турции задержали за шпионаж шестерых иностранцев с российскими паспортами
11:31:04 10/9/2021
В Турции задержали за шпионаж шестерых иностранцев с российскими паспортами
21 декабря 2021 – День Зимнего солнцестояния: день радости и счастья. Что важно успеть сделать и что запрещено?
11:00:05 10/9/2021
21 декабря 2021 – День Зимнего солнцестояния: день радости и счастья. Что важно успеть сделать и что запрещено?
В Новосибирске нефтяными пятнами покрылась акватория Оби: Прокуратура и Росприроднадзор ищут виновного
10:54:53 10/9/2021
В Новосибирске нефтяными пятнами покрылась акватория Оби: Прокуратура и Росприроднадзор ищут виновного