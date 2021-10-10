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Магнитная буря 10 октября 2021: резкий геоудар в середине дня может вызвать ухудшение самочувствия у метеопатов

10:45:0310/9/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Метеопаты постоянно ощущают головные боли, апатию, слабое состояние, потерю аппетита, бессонницу и ухудшение симптомов имеющихся заболеваний.

Вызванное волнение может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей

Нестабильная космическая погода приводит в замешательство метеочувствительных людей. Все из-за того, что прогнозы каждый день меняются и непонятно, когда ждать очередной геоудар.

В воскресенье, 10 октября, ожидается умеренная магнитная буря, которая нанесет трехбалльный геомагнитный удар в 16.00 по новосибирскому времени, и продержится такая обстановка три часа. Вернувшись ближе к вечеру в нормальное состояние. Вызванное волнение может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. При этом, у каждого метеопата может возникнуть ухудшение по-разному. Поскольку одни испытывают на себе ее отрицательное воздействие до начала бури, другие – после, а остальные – в самый пик.

Стоит отметить, что ученые пока не пришли к единому мнению относительно того, действительно ли магнитные бури могут влиять на самочувствие. При этом все больше людей доказывают ее влияние на себе.

Особенно страдают люди пожилого возраста, маленькие дети и те, кто имеет слабый иммунитет. Метеопаты постоянно ощущают головные боли, апатию, слабое состояние, потерю аппетита, бессонницу и ухудшение симптомов имеющихся заболеваний.

Как чувствуют себя наши читатели:

- Тревожное состояние. От чего просыпаюсь по ночам.
- Возникает головокружение, бессонница.
- Апатия и усталость весь день.
- Давление меняется, то вниз, то вверх скачет.
- Ломота в теле, тяжело что-то делать.

Чтобы снять нервное напряжение в такие дни, полезно использовать успокаивающие растительные средства (валериана, пустырник, пион, мята, мелисса). Свою эффективность доказали травяные чаи с добавлением ромашки, малины. При этом малина обладает способностью разжижать кровь и предотвращать образование тромбов.

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здоровьемагнитная бурясимптомыметеопатыкосмическая погода
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