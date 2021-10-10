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11 октября - Харитон Исповедник: Строгие запреты и обязательные дела для верующих

3:30:1910/10/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Раньше запрещалось 11 октября вступать в брак. В этот день жених и невеста втайне от всех несли ведунам пирог и мед, чтобы не испортить ненароком свадьбу.

Когда дьявола изгнали с небес и он упал на землю, приземлившись прямо в куст ежевики

Святой Харитон Исповедник родился Иконии, во время правления Аврелиана и знал святую Феклу. Во время гонений на христиан, его арестовали и подвергли жестоким пыткам. После чего приговорили к смерти за свою христианскую веру. Но Господь сохранил святого. Прежде чем должен был исполнен приговор, жестокий император Аврелиан умер, а праведный Харитон был освобожден. Он отправился в Иерусалим и начал вести праведную жизнь в палестинской пустыне. Вокруг него собрались монахи, и в течение своей жизни он основал три монашеские общины на Святой Земле. Он спокойно умер в преклонном возрасте. Согласно истории, практика пострижения в монахи возникла у святого Харитона.

Святого почитают за его пример, который он показал, устанавливая правила монашеской жизни. Эти правила стали главными особенностями монашеского правления во всем мире. На своем примере он показал аскетизм и одиночество: жил в тишине, ел только определенные виды пищи и только после захода солнца. Он усердно трудился и молился в определенные часы.

В этот день все православные христиане должны посетить службу в храме, совершать добрые поступки и помолиться дома у икон. Не следует на праздник ругаться, сквернословить, злиться и обижать других людей.

В народе этот день приобрел название Харитонов и много народных традиций и запретов.

Раньше запрещалось 11 октября вступать в брак. В этот день жених и невеста втайне от всех несли ведунам пирог и мед, чтобы не испортить ненароком свадьбу.

В Харитонов день люди не ели ягоды. Причем в любом их виде. Говорили, что дьявол за три дня до праздника плюет на ягоды, а тот человек, который их съест, заболеет надолго. Существует легенда, что именно 11 октября дьявола изгнали с небес и он упал на землю, приземлившись прямо в куст ежевики. Он проклял это колючее растение, а своим горячим дыханием обжег ягоды.

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