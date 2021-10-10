Какой сегодня церковный праздник 10 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам? Подробнее на

Православные праздники 10 октября 2021
Мучеников Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных
Преподобного Савватия Соловецкого
Священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого
Народные праздники и приметы
Савватий Пчельник
В эту дату чту память преподобного Савватия Пчельника.
В народе этот святой считается покровителем пчел. В этот день подходит к концу пчелиная девятина – на протяжении девяти дней пчеловоды готовили ульи к зимовке. В этот праздник к святому обращаются с молитвами, чтобы пчелы хорошо перенесли зиму и на следующий год дали хороший сбор меда.
В этот праздник хозяйки к завтраку пекут печенье с медом.
Если пчелы долго не залетают в отверстье улья, то зима будет теплой.
Приметы
- Луна в кругу – к сухому лету.
- Гром к бесснежной, мягкой и короткой зиме.
- Галки и вороны кричат – к дождю.
- Воробьи дружно собирают пух и перья около курятников, утепляют свои укрытия – через несколько дней подует северный ветер, наступят сильные морозы.
- Сухая погода – зима поздно наступит.
Источник: my-calend.ru