Как понять, что нравишься парню: 46 явных и неожиданных признаков того, что вы нравитесь молодому человеку

Мало что может быть настолько запутанным и запутанным, как попытка понять, нравитесь ли вы парню.
Он обидчивый? Он дразнящий и игривый? Что, если это так, но он просто ведет себя хорошо? Задаваться вопросом, наверняка может быть неприятно, пишет yourtango.com.
Но вместо того, чтобы срывать лепестки с ромашки, чтобы выяснить, нравитесь ли вы ему или нет, вы можете играть активную роль, научившись определять признаки того, что вы нравитесь парню, чтобы вы могли перейти к общению с ним на более глубоком уровне.
Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются женщины, заключается в том, что многих мужчин не научили хорошо общаться. Из-за этого им может быть трудно сказать женщинам, которые им нравятся, то, что они на самом деле к ним относятся.
Будь они в средней школе, колледже или даже за сорок (или даже больше!), Многим парням удобнее выражать свои чувства через действия, а не через слова, из-за чего они случайно посылают смешанные сигналы.
Чтобы помочь вам (и парню, который вам интересен), я составил этот список вещей, на которые следует обратить внимание, когда вы задаетесь вопросом, нравитесь ли вы ему.
46 признаков того, что вы нравитесь парню
1. Он поддерживает зрительный контакт.
Язык тела говорит о многом там, где нет слов. Если вы нравитесь парню, он воспользуется зрительным контактом, чтобы выразить интерес. Естественно, люди блуждают глазами по комнате, но если кажется, что он не может оторвать от вас глаз, возможно, вы его просто привлекаете. Все потому, что зрительный контакт помогает вспомнить информацию.
Исследование 2006 года, проведенное психологами в Великобритании, показало, что взаимный взгляд действует как «стимул возбуждения», усиливая наше внимание и заставляя больше запоминать то, чем другой человек делится с нами.
Итак, если парень пристально смотрит вам в глаза, он хочет услышать то, что вы хотите сказать, что вполне может означать, что вы ему нравитесь.
2. Он поддерживает ваши разговоры так долго, как только может.
Если вы ему нравитесь, он не будет просто отправлять вам односложные ответы или банальные фразы, которые на самом деле ничего не значат. Он расскажет о своем дне или спросит о вашем.
3. Он сначала делает снимки, текстовые сообщения, FaceTimes или прямую переписку - и не только ночью.
Парень, которому вы нравитесь, будет делать гораздо больше, чем просто время от времени звонить вам в 22:00 и фактически начинать разговор, а не отвечать, когда вы обращаетесь первым.
Если вы ему нравитесь, он не постесняется начать разговор и, в конце концов, скажет что-нибудь столь смелое.
4. Он крадется легким, небрежным прикосновением.
Люди трогают людей, которые им нравятся. Нет лучшего способа определить, что парень испытывает к вам романтические чувства, чем когда он ищет оправдания, чтобы прикоснуться к вам.
Он будет собирать ворсинки с вашей куртки, осторожно проводить вас к двери и регулярно чистить вашу руку случайно.
5. Он смотрит прямо в камеру и смотрит ему в глаза, когда вы разговариваете по FaceTime.
Многие парни FaceTime или видеочат в отстраненной, слишком крутой манере, когда они смотрят по комнате или в сторону от камеры - или они просто направляют камеру на свои волосы или стену.
Но если парень чувствует себя более связанным с вами или заинтересованным в вас, он обычно действительно смотрит в камеру и смотрит на ваше лицо, когда вы говорите. Это должно быть легко заметить, потому что он будет регулярно общаться с вами по FaceTim.
Обязательно обращайте внимание во время звонков FaceTime, потому что, если кажется, что вы можете говорить о чем угодно и разговариваете допоздна, он, вероятно, действительно вас любит. Это один из самых ярких признаков того, что вы нравитесь парню.
6. Кажется, он обращается каждый раз, когда вы публикуете селфи.
Если он пишет или делает снимки сразу после того, как вы публикуете селфи, даже если он не упоминает о селфи, это означает, что ему нравится то, что он видит, и, возможно, он надеется застать вас в сети, чтобы вы могли поболтать.
7. Он смотрит к вам.
Он обычно сталкивается с вами ногами, когда находится рядом? Считается, что направление, в котором указывают ноги человека, является подсознательным выбором, указывающим на то, что им интересно.
Если его ноги обычно обращены к вам, велика вероятность, что он думает о вас. Если он повернулся к вам, пока вы сидите рядом, вероятно, вы ему нравитесь. Особенно, если он при этом не отступает. Это очень интимная поза.
8. Он застенчив в жизни, хотя в сети дружит.
Это довольно тонкий признак, но если он очень дружелюбный и представительный в сети, но более застенчивый или тихий, когда вы видите его в реале, он может в вас влюбиться.
Будьте к нему теплыми и дружелюбными и посмотрите, расслабится ли он немного. В реальной жизни он может быть смелее со своим телефоном, но это не значит, что вы ему не нравитесь!
9. Он смотрит все ваши истории в социальных сетях.
Если вы постоянно получаете от него реакцию на ваши истории, он, вероятно, влюблен в вас.
10. Он наклоняется внутрь, когда разговаривает с вами.
Мужчина будет наклоняться к женщине, которая ему нравится, и дистанцироваться от тех, кто ему не нравится. Он будет наклонять таз к вам, когда вы стоите, и наклоняться, когда вы сидите.
Он раскроет свою позу к вам, даже раскрыв колено или руку, чтобы замкнуть круг вокруг вас. Если он наклоняется, когда разговаривает с вами, вероятно, он вас любит.
11. Вы в списке его лучших друзей на Snapchat.
Это означает, что он разговаривает с вами больше, чем с кем-либо еще. Либо вы супер-хорошие друзья, либо он в вас.
12. Он никогда не оставляет вас на прочтении.
Если он всегда отвечает сразу после прочтения ваших сообщений и никогда не оставляет вас на прочтении , это означает, что вы для него главный приоритет.
13. Он всегда что-то показывает на своем телефоне.
Если он наклоняется, чтобы показать вам что-то на своем телефоне, он дает вам отличный сигнал, что вы ему нравитесь и он хочет быть рядом с вами.
Когда парень наклоняется, чтобы посмотреть вместе с вами на телефон, возникает близость и интимность.
14. Он изо всех сил старается хорошо выглядеть в своих снимках для вас.
Его снимки на самом деле показывают его полное лицо, и он на самом деле выглядит очень мило, а не просто делает странное лицо или отрезал часть своего лица.
15. Он делает скриншоты вашего лица.
Если он хочет сохранить вашу фотографию, это уже хороший знак!
16. Он притягивает вас к себе для селфи.
Совместное фото позволяет ему прижаться поближе. Если он наклоняется очень сильно, как парень на фото ниже, вы ему, вероятно, действительно нравитесь.
17. Он хочет знать о вас все ... и он помнит, что вы ему говорите.
Спрашивая о вашей личной жизни, он надеется узнать вас получше, а также наладить связь между вами. И он захочет узнать обо всем: о вашем детстве, вашей семье, ваших целях и даже ваших страхах.
Кроме того, это многое говорит о его интеллекте. Как человеческие существа, у нас есть много сторон и оттенков, которые мы предлагаем миру, и он это знает. Задавать вопросы - это его способ узнать вас настоящего.
Особенно обратите внимание на этот знак, если он хранит в уме все эти мелкие подробности о себе. Если он помнит, что вы любите соленый шоколад и как принимаете Starbucks, вы ему нравитесь. Если он также помнит такие вещи, как имя вашей собаки и место, где вы выросли, это еще лучший знак.
18. Он спрашивает подробности о вашем дне.
Если вы задаете много вопросов о вас, это также означает, что ему нравится проводить с вами время. Это простой и беззаботный способ поддержать беседу и поддерживать непрерывность диалога.
Слушание помогает ему лучше узнать вас и показать вам, как много вы для него значите.
19. Он приглашает вас делать то, в чем у него будет возможность быть активным и игривым с вами.
Если вы на пляже с ним и компанией друзей, он может пригласить вас поиграть в футбол или вместе пойти в воду, где у него может быть возможность физически флиртовать, игриво схватив вас или брызнув.
Опять же, хороший парень, которому вы действительно нравитесь, заметит, если вам это не нравится, а затем отступит и вернется к просто флирту или разговору.
20. Он задает много глупых вопросов, просто чтобы продолжить разговор.
Вы знаете, что ему не нужно знать вашего любимого персонажа Симпсонов или где вы покупаете кроссовки, он просто пытается держать вас на линии - даже если это становится немного неловко.
21. Он спрашивает вас, интересует ли вас кто-нибудь.
Он пытается разобраться с конкурентами. Если он вам в ответ, подумайте о том, чтобы сказать ему, когда он спросит, поскольку, вероятно, он пытается понять это.
22. Он пытается выглядеть сильным для вас.
Парень, которому ты нравишься, сделает все, чтобы произвести на тебя впечатление. Он может продемонстрировать свою физическую силу и рассказать истории и анекдоты о своей жизни, которые покажут вам, насколько он крутой или сильный.
23. Он здоровается с семьей или друзьями в фоновом режиме, когда вы звоните по FaceTime.
Конечно, он может быть просто дружелюбным парнем. Или, может быть, он хотел бы познакомиться с людьми вокруг вас или хотел бы, чтобы он им понравился.
24. Он дразнит вас (красиво).
Есть большая разница между парнем, который легко, мило дразнит вас, и парнем, который ведет себя недоброжелательно. Если он дразнит вас, он также мило улыбнется, посмотрит вам в глаза, слегка прикоснется к вам и продолжит свое поддразнивание чем-нибудь комплиментарным или самоуничижительным.
Например, если вы встречаетесь с парнем в баре и пьете пиво, в то время как другие дамы потягивают вино или пьют «Белые когти», он может называть вас лесорубом или спрашивать, отрыгиваете ли вы тоже.
Если поддразнивание станет злым , это большой красный флаг .
25. Он пойдет туда, куда вы идете.
Есть небольшой тест, который вы можете провести, чтобы узнать, нравитесь ли вы парню.
Отойдите от группы, в которой он находится. Скажите, что вам нужно выпить или что-то в этом роде. Затем не возвращайтесь в течение нескольких минут. Если вы ему нравитесь, он попытается поймать ваш взгляд через всю комнату или даже переместиться туда, где вы находитесь.
26. Он дополняет шутку чем-то добрым.
Если он высмеивает вас за то, что вы пьете пиво вместо более типичного «девчачьего» напитка, он, вероятно, также дополнит это чем-то вроде: «Я вообще-то думаю, что это действительно круто» или «Это тоже мой любимый IPA», чтобы показать вам. что он просто шутит.
Одна из причин, по которой парни делают это, - чтобы привлечь и удержать ваше внимание, но это также способ показать вам, что он обращает внимание. Он заметил, что вы пьете это пиво, или что вы носите несоответствующие носки, или что вы подпеваете определенной песне в музыкальном автомате. Он обращает внимание и хочет, чтобы вы знали.
27. Он подшучивает над вами.
Такие же парни тоже попытаются начать с вами шутливую подшучивать. Игривое подшучивание, когда два человека дразнят и бросают вызов друг другу взад и вперед, совпадая по остроумию, - один из основных элементов классических романтических фильмов.
Эта форма флирта показывает, что он хочет привлечь и удержать ваше внимание, а также что он думает, что вы достаточно остроумны и умны, чтобы заинтересовать его.
28. Кажется, он хочет немного о тебе позаботиться.
Он сделает все возможное, чтобы сделать для вас приятные вещи , даже если это такая мелочь , как ношение ваших сумок с покупками.
Он сделает еще несколько мелочей, чтобы продемонстрировать свою заботу: открыть для вас дверцу машины, принести вам чашку кофе, предложить подвезти вас домой или одолжить вам свою куртку, если вы простудитесь.
Эти маленькие жесты указывают на одно: он влюблен в вас. Бэгли, наш эксперт по отношениям, также говорит, что если мужчина видит в вас больше, чем друга, он часто предлагает заплатить за обед или кофе, когда вы вместе. Дело не столько в том, чтобы быть старомодным джентльменом (хотя это может быть частью этого), а в том, что он хочет, чтобы вы чувствовали себя хорошо и делали для вас что-то хорошее.
29. Он легко врезается в вас, когда вы идете вместе.
Если он сильно подталкивает вас или мягко натыкается на вас, когда вы идете, это не грубость, а флирт. Если он вам в ответ, мягко подтолкните его.
Это один из основных способов флирта мужчин, и это отличный знак.
30. Он игриво хватает что-то вроде телефона или бутылки с водой.
Ему все равно, что у вас в телефоне, и ему не нужна ваша вода, он просто хочет привлечь ваше внимание.
Если он хороший парень, он будет следить за вашим лицом, чтобы убедиться, что вы тоже думаете, что это весело - если вы ему нравитесь, он скроет это, если вы покажетесь раздраженным.
31. Он предлагает заняться с вами проектами или попробовать новое хобби.
Если он охотно помогает вам собрать мебель из Ikea, помогает переместить или покрасить комнату, помогает настроить новый телевизор или внезапно отправляется в поход, вы ему нравитесь. Это большие парные проекты, которые нельзя делать с каким-то случайным другом.
32. Он пытается что-то предсказать о вас.
Он может сказать что-то вроде: «Я прекрасно понимаю, что когда-нибудь ты станешь учителем» или «Готов поспорить, ты переедешь в Нью-Йорк после колледжа». Он может быть совершенно прав, а может быть, он не в своей тарелке.
Он также может сказать вам, что ему приснились вы - и это совершенно невинный и, возможно, даже странный сон (возможно, вы летели на космическом корабле или готовили еду из улиток). Тема не имеет значения, это его способ сказать вам, что он думал о вас или хочет найти способ поговорить с вами.
Это может быть мило (и менее раздражающе), если вы так думаете.
33. Он хвастается собой.
В некоторых случаях даже самый скромный парень станет для вас немного выпендриться. Если он тихий тип, которому обычно не уделяют много внимания, он может чувствовать себя обязанным хвастаться своими достижениями, чтобы произвести на вас впечатление.
Только будьте осторожны, чтобы он не делал этого, когда вы разговариваете, поскольку это может быть признаком того, что он эмоционально недоступен.
34. Он краснеет, заикается или запинается, когда вы рядом.
Дайте ему возможность согреться с вами и сделайте все, что в ваших силах, чтобы успокоить его, если это возможно.
35. Он идет на физический риск рядом с вами.
Парень, которого вы привлекаете, также будет усиливать фактор риска, когда он рядом с вами. Парни нередко намеренно подвергают себя опасности, чтобы привлечь ваше внимание, потому что они думают, что женщин привлекают смелые и бесстрашные мужчины. И они, вероятно, применит эту стратегию, когда появится возможность.
36. Он пытается защитить вас.
Некоторые парни могут бездумно вскочить на вашу защиту, даже если они понятия не имеют, о чем идет речь - будь то в социальных ситуациях или в социальных сетях. Он хочет, чтобы вы видели в нем своего рыцаря в сияющих доспехах.
Имейте в виду, если он уже завидует другим парням еще до того, как вы начнете встречаться, это может быть серьезным тревожным сигналом. Это должно быть мило, а не пугающе. Есть черта, и он не должен ее переходить.
37. Он открывается, когда вы только двое (или когда он чувствует себя комфортно).
Он совершенно не замечает вашего присутствия, когда вокруг есть другие люди, но поднимает настроение в тот момент, когда вы вдвоем остаетесь наедине? Без сомнения, вы ему нравитесь, но он напуган, застенчив или напуган.
Но это не делает его потенциальным парнем. Возможно, он просто вырос с властным родителем / братом / сестрой / родственником и просто не знает, что с вами делать дальше.
38. Он находит творческие способы выделиться из толпы.
Некоторые парни могут хвастаться или выполнять смелые трюки, чтобы привлечь ваше внимание, но творческие и вдумчивые парни могут пойти немного глубже, чтобы показать, что они уникальны.
Так что, если он единственный парень, который появляется на вашем соревновании по Scrabble или отвечает на случайный пост, который вы поделили в социальных сетях, он, возможно, пытается сказать вам, что вы ему нравитесь.
39. Вы в центре его внимания, даже когда вы с другими людьми.
Если вы находитесь в толпе людей, пораженный мужчина будет уделять вам больше внимания, чем кто-либо другой из присутствующих, и проводить много времени, сосредоточившись на вас.
Нейт Бэгли , коллега-эксперт по отношениям, говорит, что парни будут «много, игриво, смеяться над тем, что она говорит», когда ты им нравишься. Так что, если в комнате есть парень, который, кажется, думает, что вы особенно забавны, он может сказать вам, что вы ему нравитесь.
40. Он замечает, когда вы делаете что-то другое.
Он замечает, что вы изменили стиль прически? Или что вы наносите другой макияж? Больше не удивляйтесь: вы ему определенно нравитесь.
41. Он предлагает подвезти вас или забрать из аэропорта.
Это еще больший знак, если ему нужно проехать большое расстояние, чтобы добраться туда, или бороться с ужасным трафиком в аэропорту, чтобы сделать это.
42. Он просит вас проводить время один на один, а не в группе.
Он, вероятно, знает, что сможет лучше узнать вас в меньшем окружении и что вероятность того, что все станет романтичным, намного выше, когда вы будете вдвоем наедине.
Да, это кажется очевидным, но по какой-то причине парень, который просит женщину пообщаться, иногда может показаться просто дружеским приглашением. Но если он инициирует, составит план и последует за ним - а если вас двое - это, вероятно, свидание.
43. Он затихает вокруг вас.
Страх быть отвергнутым - это большая вещь для парней, особенно на публике. Парню требуется много смелости, чтобы поставить себя в положение, когда его публично отвергают.
Так что парень делает? Он полностью игнорирует вас. Или он может игнорировать вас, когда вы находитесь в большом обществе, но разговаривать с вами, когда вы один.
44. Он говорит своим друзьям, что вы ему нравитесь, хотя он вам не сказал.
Звучит очень старомодно, но такое случается и с парнями постарше - особенно если они застенчивы или чувствуют, что ты не в их лиге.
Бэгли отмечает, что это хороший способ узнать, понравился ли он вам, не рискуя. Так что обязательно постарайтесь познакомиться с его друзьями. Они могут ошибиться и рассказать вам все, что вы хотите знать.
45. Он случайно оскорбляет вас.
Он пытается показаться забавным или милым, но случайно говорит что-то слегка оскорбительное. Это происходит постоянно, и это один из самых неожиданных признаков того, что вы нравитесь парню.
О нем можно многое рассказать по тому, как он поправляется. Он извиняется и отшучивается? То, как вы отреагируете, тоже поможет.
46. Он буквально говорит: «Ты мне очень нравишься».
Многие парни, особенно пожилые или более зрелые, просто выйдут и скажут это!
Ключ к этому знаку в том, что вы восприимчивы к нему. Он не может заявлять, как парень из ромкома, в скайрайтинге или держа магнитофон за окном вашей спальни. Вероятно, он просто вставит это в разговор. Если вы привыкли к парням, которые играют в игры и случайно попадают в ваши DM, это может быть шоком.
Вы можете даже подумать, что он шутит, но, вероятно, это не так.
Так что же делать, если это произойдет? Такой честный парень хотел бы, чтобы вы ответили честностью. Скажите: "Ты мне тоже очень нравишься!" или «Ух ты, я так рад, что ты мне это сказал. Я не чувствую того же настроения, но я определенно люблю нашу дружбу» или что там уместно.
В любом случае, вы должны уважать человека, который не заставляет вас сидеть и удивляться!
Если после прочтения всех этих знаков ты нравишься парню, ты все еще в замешательстве ... спроси его.
Это может заставить вас почувствовать себя уязвимым, и, конечно же, получать отказ никогда не бывает весело .
Но, тем не менее, спросить его напрямую, хочет ли он исследовать с вами что-то романтическое, - честно говоря, единственный способ узнать наверняка.