На родео в США лошадь упала на 10-летнего мальчика: наездник погиб

10-летний мальчик из Техаса погиб в результате ужасного ЧП на родео в воскресенье после того, как лошадь, на которой он ехал, упала на него, пишет foxnews.com.
Юная легенда Уильямсон ехала на лошади во время родео для младших школьников Техаса на крытой арене Борегард, когда у животного, как полагают, была либо аневризма мозга, либо сердечный приступ, сообщили власти KPLC.
Роковая трагедия произошла в загоне для разминки, где лошадь внезапно встала на дыбы и упала на ребенка, сообщил новостному агентству главный детектив офиса шерифа округа Борегар Сильвестр Денмонд.
«Это просто ужасная авария, наши мысли и молитвы обращены к семье и сообществу родео», - сказал Денмонд станции.
Лошадь умерла. Уильямсон был доставлен в ближайшую больницу, где констатировали смерть.