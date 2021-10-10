Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На родео в США лошадь упала на 10-летнего мальчика: наездник погиб

4:13:3010/10/2021Фото: pixabay.com
0

Роковая трагедия произошла в загоне для разминки, где лошадь внезапно встала на дыбы и упала на ребенка. У животного был сердечный приступ.

родео, лошадь
10-летний мальчик из Техаса погиб в результате ужасной аварии на родео

10-летний мальчик из Техаса погиб в результате ужасного ЧП на родео в воскресенье после того, как лошадь, на которой он ехал, упала на него, пишет foxnews.com.

Юная легенда Уильямсон ехала на лошади во время родео для младших школьников Техаса на крытой арене Борегард, когда у животного, как полагают, была либо аневризма мозга, либо сердечный приступ, сообщили власти KPLC.

Роковая трагедия произошла в загоне для разминки, где лошадь внезапно встала на дыбы и упала на ребенка, сообщил новостному агентству главный детектив офиса шерифа округа Борегар Сильвестр Денмонд.

«Это просто ужасная авария, наши мысли и молитвы обращены к семье и сообществу родео», - сказал Денмонд станции.

Лошадь умерла. Уильямсон был доставлен в ближайшую больницу, где констатировали смерть.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьребеноклошадьупалародеоKPLCСильвестр Денмонд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ужасная трагедия.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМэра Бердска прокуратура через суд заставляет открыть площадки для выгула собак: По-другому глава города не реагирует
4:14:46 10/10/2021
Мэра Бердска прокуратура через суд заставляет открыть площадки для выгула собак: По-другому глава города не реагирует
На родео в США лошадь упала на 10-летнего мальчика: наездник погиб
4:13:30 10/10/2021
На родео в США лошадь упала на 10-летнего мальчика: наездник погиб
Осмофобия мучает пациентов с мигренью: пациентов при головной боли раздражают запахи
4:09:21 10/10/2021
Осмофобия мучает пациентов с мигренью: пациентов при головной боли раздражают запахи
10 октября – десятая зеркальная дата 2021 года: как загадать желание и попасть в «десяточку»
4:00:20 10/10/2021
10 октября – десятая зеркальная дата 2021 года: как загадать желание и попасть в «десяточку»
11 октября - Харитон Исповедник: Строгие запреты и обязательные дела для верующих
3:30:19 10/10/2021
11 октября - Харитон Исповедник: Строгие запреты и обязательные дела для верующих
В Тюмени шестиклассник порезал сверстника на уроке канцелярским ножом
3:20:00 10/10/2021
В Тюмени шестиклассник порезал сверстника на уроке канцелярским ножом
С днем рождения, ВКонтакте, прикольные поздравления сети, которая законтактила полмира
3:15:42 10/10/2021
С днем рождения, ВКонтакте, прикольные поздравления сети, которая законтактила полмира
Главная молитва святому Харитону Исповеднику в защите от дьявола и дурного сглаза
2:30:50 10/10/2021
Главная молитва святому Харитону Исповеднику в защите от дьявола и дурного сглаза
С праздником настоящих тружеников красивые открытки и сердечные слова в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 10 октября
2:15:36 10/10/2021
С праздником настоящих тружеников красивые открытки и сердечные слова в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 10 октября
Откуда взялся коронавирус: Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули ученые
2:02:30 10/10/2021
Откуда взялся коронавирус: Новую версию происхождения COVID-19 выдвинули ученые