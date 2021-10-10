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Отдых на ноябрьские праздники в 2021: сколько дней отдыхают россияне и когда на работу?

4:30:0310/10/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Это сравнительно молодой праздник. Он был официально установлен в 2005 году и с этого момента является выходным.

Жители страны отдохнут несколько дней подряд

Согласно графику Роструда, россияне смогут отдохнуть с 4 по 7 ноября в 2021 году. В этот период в России отмечается День народного единства.

Дата праздника 4 ноября была установлена в память об историческом событии 1612 года, когда народное войско, которым руководили Козьма Минин и Дмитрий Пожарский освободило Москву от поляков. Кроме этого, праздник называют – Днем Казанской иконы Пресвятой Девы Марии, которая помогла ополчению победить противников.

День народного единства, сравнительно молодой праздник. Он был официально установлен в 2005 году и с этого момента является выходным. В 1613 году царь Михаил Романов установил праздник очищения Москвы от польских интервентов. После чего в 1649 году он объявил 4 ноября государственным праздником. Но отмечать этот день перестали после революции 1917 года.

Этот праздник дает каждому россиянину возможность уехать из душного города на природу на несколько дней, или завершить свои домашние дела.

Как обычно, отдых начнется с вечера среды, 3 ноября. Этот предпраздничный день будет иметь сокращённый рабочий формат. Поэтому, работодатели должны отпустить своих сотрудников домой немного раньше обычного.

Таким образом, жители страны отдохнут несколько дней подряд: 4 ноября – четверг, 5 ноября – пятница, 6 ноября – суббота и 7 ноября – воскресенье. Стоит отметить, что нерабочей пятница стала, потому что был перенесен выходной со 2 января 2021 года.

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традициидень народного единствапраздникисколько дней отдыхаем
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