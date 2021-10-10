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10.10
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Когда в России введут локдаун: Эпидемиолог назвал два условия для него

5:44:4910/10/2021Фото: PxHere
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Каждое сообщение об ухудшении эпидобстановки в стране сопровождается комментариями о возможности введения более жесткого режима самоизоляции.

Эпидемиолог рассказал, когда будет введен локдаун
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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После введения в стране и по всему миру режима локдауна в самом начале пандемии, граждане со страхом ждут — повторится ли такое еще раз. Никто не хочет сидеть дома без работы и без денег. Каждое сообщение об ухудшении эпидобстановки в стране сопровождается комментариями о возможности введения нового режима самоизоляции.

Специалист-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что для введения локдауна будет достаточно появления нового штамма коронавируса, который окажется смертельным, или микст-инфекции.

- На мой взгляд, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала. Может быть введен локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция, и она будет протекать значительно тяжелее, чем все инфекции, циркулирующие в текущем эпидсезоне на протяжении эпидемии, — сказал Эдуард Шунков.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что в России был недолокдаун — ничего подобного, что было в Европе, в России не вводилось, хотя это бы спасло многих людей от гибели.

- Везде, где он нормально внедрялся с самого начала и неоднократно, очень быстрое падение происходило. У нас был недолокдаун. Того, что в Испании происходило, во Франции, даже близко не было. Нужно было во второй половине октября, в начале ноября прошлого года его вводить. Тогда бы мы не получили такую избыточную смертность, — отметил Крючков в беседе с URA.RU.

В России продолжается рост числа заболевших. Показатели на субботу, 9 октября, стали самыми большими с 24 декабря 2020 года. Количество смертей, регистрируемых ежедневно, приближается к 1000 человек.

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