Самые красивые картинки в Международный день девочек для отправки по вотсап 11 октября

У всех девочек мира есть свой собственный праздник. Выражением признания их прав, а также того, что существуют особые проблемы, присущие только им, стало провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября Международным днем девочек. Инициатором учреждения такой даты явилась Канада.
День особой красоты,
День бантов и юбок пёстрых,
И девчачьи все мечты
Нынче явью стали просто.
Мы всем девочкам земли
Восхищенье выражаем,
Чтоб гордиться вы могли
Своим мощным обаяньем!
***
Поздравляю с праздником
Всех девочек Земли,
Желаю, чтоб красивыми,
Счастливыми росли.
За вами мяч веселый
Пусть бежит вприпрыжку,
Пусть за косички вас
Не дергают мальчишки.
Желаю, чтобы вас Любили, баловАли, Чтоб в будущем счастливыми Вы женщинами стали.
Конфетки и заколки,
Насмешки и подколки,
Вас девочки-малышки
Поздравить поспешу,
Желаю много смеха,
У мальчиков успеха,
И кучу шоколадок
Вам тоже предложу.
Пусть будет все в порядке,
В шкатулках и тетрадках,
Пусть будет интересно
Везде, там где вы есть,
Желаю быть красивыми,
Безумными, счастливыми,
Желаний исполнения
И радости не счесть.
***
Вы украшение планеты!
Поверьте, девочки, серьёзно!
Пусть дарят вам цветов букеты,
Ромашки, ландыши и розы!
И пусть мальчишки, не стесняясь,
Портфель доносят вам до дома,
Подруги делят с вами радость
И запас сладостей огромный!
Улыбки ваши солнца ярче
Пусть сногсшибательно сияют,
И по пятам всегда удача
Вас каждый день сопровождает!
***
Кто весёлым смехом звонким Наполняет этот мир И в коротеньких юбчонках Идёт к мальчикам на флирт?
Это девочки-конфетки,
Словно пёстрые цветы.
До единой все кокетки
И богини красоты!
Ярче звёздочек сияют
И забавно так шалят,
Как магниты, привлекают
В окруженье всех ребят!
Пусть вас взрослые балуют,
Исполняют все мечты,
Шоколадки презентуют,
Платья, кукол и банты!
Источник: pozdravok.ru