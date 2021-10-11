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10.10
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Самые красивые картинки в Международный день девочек для отправки по вотсап 11 октября

11:45:5010/10/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Мы всем девочкам земли восхищенье выражаем, чтоб гордиться вы могли своим мощным обаяньем!

11 октября - Международный день девочек
11 октября - Международный день девочек

У всех девочек мира есть свой собственный праздник. Выражением признания их прав, а также того, что существуют особые проблемы, присущие только им, стало провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября Международным днем девочек. Инициатором учреждения такой даты явилась Канада. 

11 октября - Международный день девочек
11 октября - Международный день девочек

День особой красоты,
День бантов и юбок пёстрых,
И девчачьи все мечты
Нынче явью стали просто.

Мы всем девочкам земли
Восхищенье выражаем,
Чтоб гордиться вы могли
Своим мощным обаяньем!

***

Поздравляю с праздником
Всех девочек Земли,
Желаю, чтоб красивыми,
Счастливыми росли.

За вами мяч веселый
Пусть бежит вприпрыжку,
Пусть за косички вас
Не дергают мальчишки.

Желаю, чтобы вас Любили, баловАли, Чтоб в будущем счастливыми Вы женщинами стали.

11 октября - Международный день девочек
11 октября - Международный день девочек

Конфетки и заколки,
Насмешки и подколки,
Вас девочки-малышки
Поздравить поспешу,
Желаю много смеха,
У мальчиков успеха,
И кучу шоколадок
Вам тоже предложу.
Пусть будет все в порядке,
В шкатулках и тетрадках,
Пусть будет интересно
Везде, там где вы есть,
Желаю быть красивыми,
Безумными, счастливыми,
Желаний исполнения
И радости не счесть.

***

Вы украшение планеты!
Поверьте, девочки, серьёзно!
Пусть дарят вам цветов букеты,
Ромашки, ландыши и розы!

И пусть мальчишки, не стесняясь,
Портфель доносят вам до дома,
Подруги делят с вами радость
И запас сладостей огромный!

Улыбки ваши солнца ярче
Пусть сногсшибательно сияют,
И по пятам всегда удача
Вас каждый день сопровождает!

***

Кто весёлым смехом звонким Наполняет этот мир И в коротеньких юбчонках Идёт к мальчикам на флирт?

Это девочки-конфетки,
Словно пёстрые цветы.
До единой все кокетки
И богини красоты!

Ярче звёздочек сияют
И забавно так шалят,
Как магниты, привлекают
В окруженье всех ребят!

Пусть вас взрослые балуют,
Исполняют все мечты,
Шоколадки презентуют,
Платья, кукол и банты!

Источник: pozdravok.ru

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